El TC declara inconstitucional la llei d'investidures a distància

El Ple del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional, i per tant nul·la, la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya per permetre la investidura no presencial del president de la Generalitat i la celebració de les reunions del Govern per via telemàtica.

El Constitucional, en una decisió adoptada per unanimitat, estima de forma parcial el recurs d'inconstitucional presentat pel Govern contra aquesta norma, denominada Llei de Presidència de la Generalitat, que porta suspesa de forma provisional des de maig del 2018, cosa que va impedir el pla d'investir Carles Puigdemont malgrat trobar-se fugit a Bèlgica.

Aquesta llei s'havia aprovat per la via d'urgència amb el suport de les forces sobiranistes després que el propi Constitucional vetés un mes abans la investidura de Puigdemont de manera telemàtica o de qualsevol manera que no impliqués la seva presència al Parlament.