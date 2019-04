Torra tanca la porta a una qüestió de confiança i repta l'oposició a presentar una moció de censura

El president de la Generalitat, Quim Torra, va tancar la porta ahir a presentar una qüestió de confiança, tal com li demana part de l'oposició.

Durant la rèplica en el debat on va donar compte dels canvis en la composició del Govern, ahir al migdia, el president va reptar l'oposició a presentar una moció de censura, alhora que va constatar que no hi ha cap majoria parlamentària alternativa al seu executiu.

En al·lusions al líder del PSC-Units, Miquel Iceta, que el va instar a presentar una qüestió de confiança o a convocar eleccions, Torra va ser clar: «Són dues les opcions que tinc jo com a president i que no utilitzaré».

Així mateix, el cap del Govern va instar l'oposició a presentar una moció de censura. En aquest sentit, va dir que poden proposar la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, com a presidenta de la Generalitat, «si no fos que se'n va a Madrid», o bé presentar el mateix Iceta, tot i que va recordar que el partit taronja vol que dimiteixi per haver dit que si un referèndum sobre la independència obté el 65% de vots pel «sí», caldria trobar una solució democràtica.



Candidat alternatiu

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ja va reptar l'oposició a presentar una moció de censura: «Que proposin un candidat alternatiu, que presentin una moció de censura al president. I si no poden, que assumeixin les seves responsabilitats i col·laborin amb el Govern». El també conseller d'Economia va fer front així a la moció que PSC-Units porta al ple del Parlament d'aquesta setmana, que demana que Torra se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions.

«Però no tenen majoria alternativa per fer-ho. Hi ha una majoria crítica, perquè s'ajunten els extrems. Però la majoria per construir la representa el Govern», va insistir Aragonès en roda de premsa.



Picabaralla amb Cs

D'altra banda, Cs va registrar ahir una queixa dirigida a la Mesa del Parlament en què lamenta la picabaralla entre el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, i la líder de seu grup, Inés Arrimadas, i demana que la moderació del debat parlamentari «sigui imparcial i se cenyeixi al reglament». Costa i Arrimadas van enganxar-se quan la diputada taronja va retreure al president, Quim Torra, els seus textos «xenòfobs» d'abans d'arribar a la Generalitat i ell, que en aquell moment presidia el ple, li va cridar l'atenció.

Costa va demanar a Arrimadas que mantingués «un capteniment de respecte» cap a Torra i això va provocar la protesta d'Arrimadas i del vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), que va ser cridat a l'ordre per Costa.