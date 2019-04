35 ferits en un accident múltiple causat per la neu a l'A-1, a Somosierra

El servei d'emergències de la Comunitat de Madrid informa que 35 persones han resultat ferides aquest divendres a l'autopista a A-1, a Somosierra, per diferents accidents causats per la neu.La via ha quedat tallades durant hores i centenars de vehicles hi han quedat atrapats. Alhora, també s'han produït diverses col·lisions múltiples a Guadarrama, entre els quilòmetres 93 i 95, en els quals s'hi han vist implicats més de 50 vehicles.





Vídeo de la #A1 en #Somosierra tras un accidente en cadena por la nevada. 50 vehículos implicados ???? Según @fomentogob, quitanieves y grúas trabajando a destajo para despejar la calzada. pic.twitter.com/kiil1s2Qr0 — tiempo.com (@TiempoCom) 5 d'abril de 2019