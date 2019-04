La CCMA interposarà diferents querelles contra Rivera

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha anunciat aquest divendres al Parlament la CCMA interposarà diferents querelles contra el líder de Ciutadans, Albert Rivera, per "calumnia, injuria i incitació a l'odi". Sanchis ho ha manifestat després que Rivera acusés TV3 de qualificar de "puta" la candidata al Congrés dels Diputats per Barcelona de Cs, Inés Arrimadas. "Sembla que som els grans miserables de la pel·lícula i que sempre difamant i insultant", ha manifestat Sanchis al Parlament a la Comissió de Control de l'Actuació de la CCMA. "Quan un líder polític diu que TV3 ha dit puta a Inés Arrimadas està mentint i quan aquest líder se l'adverteix una vegada i una altra, davant d'això no hi ha més que la defensa legal".