La CCMA es querellarà contra Rivera per «calúmnia, injúria i incitació a l'odi»

El director de TVC, Vicent Sanchis, ha anunciat aquest divendres al Parlament que la CCMA interposarà diferents querelles contra Albert Rivera per "calúmnia, injúria i incitació a l'odi". Sanchis ha replicat així després que Albert Rivera, líder de Cs, acusés TV3 d'haver qualificat de "puta" la candidata al Congrés dels Diputats per Barcelona de Cs, Inés Arrimadas. "Sembla que som els grans miserables de la pel·lícula i que sempre anem difamant i insultant", ha manifestat Sanchis al Parlament, a la Comissió de Control de la CCMA. "Quan un líder polític diu que TV3 ha dit puta a Inés Arrimadas està mentint i quan a aquest líder se l'adverteix una vegada i una altra, davant d'això només hi ha la defensa legal".

Abans de l'anunci de Sanchis, Sonia Sierra, de Ciutadans, ha lamentat que els professionals de diversos mitjans de comunicació no es van manifestar en contra "quan a Inés Arrimadas li van dir "puta"". Sanchis ha replicat que hi ha molta gent que va prendre mesures i va protestar i "es va prendre una decisió que no va agradar a molta gent". "Ningú des de TV3 va dir 'puta' a Arrimadas".

El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha donat la benvinguda a "l'estat de dret" a Llorach per l'anunci de les querelles. "Si es volen querellar contra Cs o el seu president, facin-ho i ens veurem als tribunals i la nostra posició serà defensada en seu judicial i veurem qui té raó". Acte seguit, ha acusat Llorach de mentir al dir, en una altra intervenció a la Comissió, que Ciutadans volia tancar TV3.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, Núria Llorach, ha negat que hagi mentit, sinó que s'ha confós. "He dit TV3 però volia dir tancar el CAC, que és una de les esmenes que han fet", ha assenyalat. "Vostè, si no vol tancar TV3, vol deixar-la sense pressupost, que és el mateix que tancar-la".

Per la seva part, David Pérez, del PSC, ha considerat que dedicar recursos de la CCMA "per querellar-se contra polítics que han dit el que sigui sobre TV3 és una barbaritat". "No ho faci". Ha assenyalat que critica TV3 i ho seguirà fent i si es volen querellar, "cap problema", però "no es querellin contra els polítics que critiquen TV3 si us plau", ha reclamat. Llorach ha replicat a Pérez manifestant que la "crítica s'accepta, cap problema", però "les mentides" s'han de replicar i per això presentaran una querella.

El Consell Professional de TVC ja es va fer ressò de les paraules de Rivera al programa 'El hormiguero' d'Antena 3 dels insults de TV3 a Arrimadas i van negar que es qualifiqués de "puta" Arrimadas. El Consell va exigir a Rivera que rectifiqués l'afirmació que va fer i que "lesiona TV3 i les persones que hi treballem" i va exigir a la direcció de TV3 que posés "en marxa els mecanismes legals de defensa de la integritat de la cadena".