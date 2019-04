La Comissió avala la definició de Gibraltar com a colònia

La Comissió Europea va afirmar ahir que considera «acceptable» que la Unió Europea defineixi Gibraltar com una «colònia» britànica, tal com va reclamar Espa-nya, en la reforma del reglament que la UE ha acordat aquesta setmana per assegurar que els britànics podran viatjar després del Brexit a territori comunitari sense la necessitat d'un visat de curta durada.

Les negociacions entre les institucions europees van estar bloquejades durant un mes per la negativa del negociador cap de l'Eurocambra, el laborista britànic Claude Moraes, a acceptar una definició que anava més enllà del mandat que li havien donat els eurodiputats.



Tribunal de Justícia de la UE

Els Vint van rebutjar durant cinc rondes de negociació qualsevol formulació alternativa presentada pel Parlament Europeu, tot i que els eurodiputats van basar la seva proposta en jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE sobre l'estatus del penyal.

«El que puc dir és que, per a nosaltres, tant la posició del Consell de la Unió Europea com el compromís proposat pel Parlament Europeu són acceptables», va afirmar el portaveu de l'Executiu comunitari, Alexander Winterstein, quan van fer-li una pregunta durant una roda de premsa a Brussel·les sobre la polèmica nota a peu de pàgina inclosa en la reforma.

Durant la negociació, el Govern espanyol va posar en dubte que un eurodiputat britànic pogués defensar els interessos europeus i, finalment, els vots del Partit Popular Europeu i dels Socialistes i Demòcrates van forçar dilluns passat la substitució de Moraes per un altre eurodiputat, el socialista búlgar Serguei Staníxev.