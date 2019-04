Detenen un home a Madrid per ajudar a morir la seva dona, malalta terminal

María José Carrasco, una dona de 62 anys i diagnosticada des de fa 30 d'esclerosi múltiple, va morir dimecres al migdia després que el seu marit li subministrés una substància, pentobarbital sòdic, per ajudar-la a morir, després que ella l'hi hagués demanat moltes vegades. L'home, Ángel Hernández, de 69 anys, després de donar la substància a la seva dona va trucar als serveis d'emergències i els va avisar defunsió. Els metges del Summa que van arribar amb la policia al domicili del matrimoni només van poder confirmar-ne la mort.

L'home va explicar als agents que havia ajudat a morir la seva parella perquè estava en fase terminal i ella li havia demanat que ho fes. No obstant això, va ser detingut i acusat d'un delicte d'homicidi. L'home va sortir de casa emmanillat.

Perquè quedés constància del que havia passat, Hernández va gravar en vídeo el moment en què va administrar la substància a la dona. A les imatges es pot veure com li pregunta si està decidida a morir i ella respon afirmativament amb el cap. «María José, ha arribat el moment que tant desitjaves. Jo et prestaré les meves mans», diu Hernández a la seva dona.

A continuació, li dona una mica d'aigua amb una palleta per comprovar si la dona pot empassar-se-la. «Què creus, que sí?», li pregunta. Ella diu que sí de nou amb el cap. «T'ho dono. Hi estàs decidida? Aquí ho tens. Dona'm la mà, vull notar l'absència definitiva del teu patiment», li diu Hernández mentre li ofereix un got que conté la substància dissolta.