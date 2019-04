Guàrdies civils diuen que Mossos i bombers van dificultar la seva actuació a Sant Joan

Dos mossos i un grup de bombers van dificultar l'actuació de la Guàrdia Civil que va ser enviada l'1 d'octubre del 2017 al punt de votació a l'institut de Sant Joan de Vilatorrada per impedir la votació del referèndum independentista, segons van declarar alguns dels agents que van participar en aquest dispositiu.

Dos efectius van explicar al tribunal que jutja el procés sobiranista que en arribar es van trobar amb unes 150 persones col·locades davant les portes de l'institut per impedir l'actuació policial i que al voltant també hi havia dos mossos d'esquadra, un dels quals es va encarar amb els guàrdies civils, va dir-los que no estaven «autoritzats» per intervenir i va demanar-los que els ensenyessin l'ordre judicial.

Un dels testimonis va manifestar que aquesta reacció del mosso no va ajudar gens a facilitar l'actuació de l'Instituto Armat, perquè «va animar» les persones congregades a l'institut.

El mateix agent, que va reconèixer que els efectius del seu grup van utilitzar les seves defenses reglamentàries (bastons), però només per «defensar-se» de les agressions de la gent, va relatar que en sortir del centre de votació va veure com arribava un grup de bombers que es van col·locar fent «barrera» entre la línia de guàrdies civils i els manifestants.

En aquest mateix institut, un home va llançar una cadira a un dels agents, que va caure al terra per un impacte a la zona cervical i va haver de rebre assistència mèdica. El responsable de l'agressió va ser detingut dies després, tot i que encara no ha acabat el procés judicial.

En la majoria dels casos relatats, els agents dels Mossos que eren a la zona van romandre «passius» i en un dels centres aquests efectius van advertir els guàrdies civils que entre els manifestants hi havia nens i gent gran i que, si hi intervenien, ells se'n mantindrien al marge.

Aquests van ser alguns dels més de 20 testimonis de guàrdies civils que van sentir-se ahir a la tarda al Tribunal Suprem. Quan declarava el cinquè agent, Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, va fer-li una pregunta sobre la seva actuació a l'institut.

Després de la resposta del testimoni, Pina va insistir: «Està totalment segur d'això? Ho dic perquè ho estic veient», va indicar mentre assenyalava amb el cap un ordinador que hi havia a la seva taula, la qual cosa va provocar la reacció immediata del president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena.

«El que podem fer és que atesti vostè en lloc del testimoni», va dir Marchena, molest. «Normalment es comporta com un lletrat seriós, comporti's com un lletrat seriós», va afegir. Després dels intents de Pina per explicar-se, el magistrat va afegir: «Com que tinc raó, ja està. No em doni explicacions, que potser agreugen la seva actitud», va afirmar. Tot seguit el lletrat ha demanat disculpes al tribunal.



Declaració de Molinero

D'altra banda, el comissari Joan Carles Molinero va ratificar ahir que Carles Puigdemont va assegurar a la reunió amb la cúpula dels Mossos prèvia a l'1-O, en la qual va ser advertit de possibles «enfrontaments» i se li va demanar desconvocar la votació, que «si hi havia una situació límit» proclamaria la independència.

Molinero, investigat com la resta de la Prefectura de Mossos en un jutjat de Cornellà per presumpta passivitat l'1-O, va corroborar en la seva testifical en el judici del procés la revelació que ahir va fer el comissari Ferran López sobre quina va ser la resposta completa de l'expresident quan se'l va alertar de les conseqüències de tirar endavant l'1-O.

Molinero també va assenyalar que el coronel Diego Pérez dels Cobos, coordinador policial de l'1-O, coneixia i va acceptar el dispositiu basat en parelles d'agents, com ahir va defensar fermament el comissari López.