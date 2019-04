Llibertat sense mesures cautelars per a l'home que va ajudar a morir la seva dona

La titular del jutjat d'instrucció número 36 de Madrid ha acordat aquest dijous a la nit la posada en llibertat sense mesures cautelars d'Ángel Hernández, l'home que ha estat detingut avui mateix per haver ajudat la seva dona a suïcidar-se, segons publiquen diversos mitjans. La dona, María José Carrasco, patia esclerosi múltiple des de fa trenta anys i estava en fase terminal. L'home afronta una investigació per la suposada comissió d'un delicte de cooperació al suïcidi. Hernández, de 70 anys, ha reconegut els fets davant la jutgessa, uns fets que, d'altra banda, es van enregistrar en vídeo. Hernández va subministrar una substància a la dona, al vídeo es veu com ella hi dona el consentiment, per ajudar-la a morir.

Arran del cas ha saltat a la palestra del període electoral la qüestió de l'eutanàsia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dijous a regular l'eutanàsia la pròxima legislatura i ha retret a PP i Cs que bloquegessin a la Mesa del Congrés la iniciativa del seu grup en aquesta direcció al llarg del mandat actual. En una entrevista a Telecinco també ha insinuat un indult per al marit de María José Carrasco.