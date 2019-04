El Parlament de Catalunya denuncia el dèficit fiscal

El ple del Parlament va aprovar ahir una moció d'ERC en què ha denunciat que Catalunya pateix «un preocupant dèficit fiscal recurrent» i va demanar al Govern de l'Estat espanyol que faciliti les dades per actualitzar les balances fiscals, encara que també es va advocar per participar «en espais de diàleg».

La moció va ser aprovada íntegrament, encara que amb majories variables en els diversos punts que la integren, mentre que la CUP va decidir no participar en cap de les votacions encara que els seus quatre diputats van ser presents a l'hemicicle.

En el text de la moció «es constata que Catalunya pateix un preocupant dèficit fiscal recur-rent que suposa un perjudici, tant per al seu desenvolupament com per al benestar dels seus ciutadans, agreujada per les desigualtats socials i el risc de pobresa». Aquest primer punt de la moció va ser aprovat amb els vots favorables de JxCat i ERC, els contraris de Cs i PP i les abstencions de PSC-Units i de Catalunya en Comú Podem.

En el text es considera que el govern anterior del PP, «de forma irresponsable, no va dur a terme la corresponent revisió del sistema de finançament, tal com estava previst, perquè entrés en vigor l'any 2014».

Per unanimitat, el Parlament va instar el Govern «a participar en aquells espais de diàleg útils per defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya, i per assegurar els millors serveis públics i l'ampliació de la capacitat de promoure un desenvolupament econòmic» en tot el territori «garantint l'equitat i la cohesió social».

Sobre les balances fiscals, el Parlament va demanar al Govern de l'Estat «que faciliti les dades a la Generalitat perquè pugui realitzar l'actualització»de la balança fiscal de Catalunya amb l'Estat.

Respecte a l'actual sistema de finançament, el Parlament va demanar l'actualització dels «avançaments» que li correspon demanar a la Generalitat, així com que el Govern «compensi la pèrdua d'ingressos en l'impost de transmissions patrimonials i actes del nou decret llei sobre l'habitatge.