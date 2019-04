El Parlament rebutja abaixar el sou als diputats i alts càrrecs del Govern un 14%

El Parlament ha rebutjat aquest dijous una moció de la CUP que instava el Govern a reduir en un 14% el sou dels diputats de la Cambra catalana i dels alts càrrecs de departaments, empreses i ens públics de la Generalitat.

La iniciativa volia que la rebaixa del sou dels diputats tingués efectes a partir de l'1 de juliol d'aquest any, i la dels alts càrrecs "tan aviat com sigui possible", però ha estat rebutjada amb 116 vots en contra --JxCat, Cs, ERC, el PP i el PSC-- i deu a favor.

La moció recollia més propostes, com ara sancionar alts càrrecs que no compleixin amb la llei de transparència; expropiar sense compensació el parc d'habitatge buit d'entitats bancàries que s'han rescatat amb diners públics i fomentar la remunicipalització dels serveis, però també s'han rebutjat.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat la negativa dels dos partits independentistes que governen en coalició la Generalitat, JxCat i ERC, i els ha acusat d'estar frustrats i d'haver "fracassat" en la seva gestió en el Govern.

El debat s'ha caracteritzat pels retrets creuats entre grups independentistes: d'una banda la CUP, i de l'altra JxCat i ERC, i els cupaires han acusat aquests dos partits de tenir cacics i corruptes entre les seves files i no fer res per combatre-ho.

La diputada d'ERC Irene Fornós ha considerat que la CUP fa propostes sense rigor, sense explicar com desenvolupar-les i sense contingut, i ha conclòs que la iniciativa havia de ser rebutjada per tenir un clar biaix partidista i per ser "una mica populista".

En la mateixa línia, el diputat Francesc de Dalmases ha retret a la CUP que en el seu moment rebutgés la investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat i que aquest mateix dimecres hagi permès que s'aprovés una moció del PSC que demanava a Torra convocar eleccions.

JxCat ha lamentat que la CUP acusi els dos partits independentistes del Govern de moure's només per tenir cadires de poder, i ha defensat que governar en l'actualitat comporta riscos: "Ens diuen que només volem cadires, però hi ha cadires que porten directament a l'exili o a la presó".

Les diputades Alícia Romero (PSC) i Marina Bravo (Cs) han coincidit a criticar que la CUP ara porti mesures al ple d'aquestes característiques i que no les proposés quan el 2017 va decidir aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquell any --que segueixen vigents actualment--.

Santi Rodríguez (PP) ha acusat els cupaires de tenir un model de gestió propi d'una república bolivariana, mentre que Lucas Ferro (comuns) s'ha centrat a criticar al Govern, al qual ha retret haver portat Catalunya a una "degradació institucional".