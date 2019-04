El PP comença a recórrer al TC els primers decrets llei

El PP ha començat a complir l'anunci del seu president, Pablo Casado, de recórrer davant el Tribunal Constitucional els decrets llei aprovats pel Govern socialista amb les Corts dissoltes i ja ha impugnat els relatius a l'ampliació del permís de paternitat i als canvis en el mercat del lloguer.

Segons el PP, aquests dos decrets manquen «del pressupost habilitant d'extraordinària i urgent necessitat» que exigeix la Constitució. «La urgència real no es pot identificar amb la urgència política electoralista» sostenen, en al·lusió al Govern de Pedro Sánchez. Fonts del Grup Popular han destacat que el seu partit no s'oposa a mesures concretes com l'ampliació del permís de paternitat, i el que rebutgen és que «el Govern socialista utilitzi aquests 'decretazos' com a arma electoral pagada per tots els espanyols».

Així, en el recurs contra el decret llei sobre igualtat de tracte, el PP ha explicat que no nega que sigui bo legislar per millorar la igualtat entre homes i dones, sinó que l'Executiu el faci per la via d'urgència en lloc del procediment legislatiu: «No vol dir-se que la desigualtat entre homes i dones a Espanya no existeixi o que no s'hagin de continuar aprovant mesures per a millorar la conciliació de la vida familiar i laboral, sinó que en aquest cas que ara s'impugna, no s'ha justificat l'ús del reial decret llei com a instrument normatiu per la via de l'extraordinària i urgent necessitat».

Al seu judici, en la motivació del decret llei no s'aborda la realitat existent, incorrent fins i tot «en imprecisions i falsedats». Els arguments del Govern, «o són genèriques i sense agafador en dades, o són directament falses, com dir que la bretxa salarial no s'ha reduït en els últims anys», tal com es demostra amb dades d'Eurostat recollits en el recurs.

També es recorda que, en el moment de dissolució de les Corts s'estaven tramitant deu proposicions de llei sobre aquest assumpte, sense que el Govern hagi justificat el motiu de rebutjar totes aquestes propostes per a optar en el seu lloc per un decret llei que no permet discussió d'esmenes.

El PP al·lega a més que els decrets llei es justifiquen per tenir disposicions que modifiquin de manera instantània la situació jurídica existent, i en canvi el que va aprovar el Govern aposta per una «aplicació gradual» d'alguns articles i no ha acabat d'entrar en vigor fins a l'1 d'abril, quatre setmanes després d'aprovar-se en Consell de Ministres.