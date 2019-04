Qualificar una companya de classe de "calba, sidosa i fastigosa" no és "bullying", diu la jutge

Durant l'últim trimestre del 2017, tres alumnes de 15 i 16 anys de l'Institut de Llanes (Astúries) es van dedicar a insultar a una altra alumna cada vegada que la veien, tant al pati del centre com en altres parts del poble. Cada vegada que la trobaven, la picaven verbalment: "Calba", "sidosa", "fastigosa", li cridaven davant de tothom. Va ser tal la situació creada per les tres adolescents que l'altra menor va acabar acusant aquest maltractament verbal i va haver de sotmetre's a tractament psicològic.

Així es recull en els fets provats de la sentència dictada per la jutgessa de Menors d'Oviedo, que, tot i donar per certs els insults patits per la víctima, així com la reiteració d'aquests, considera que no menyscaben la integritat moral de l'adolescent. Per aquest motiu, les tres menors van ser absoltes de l'acusació d'assetjament després de la vista celebrada al Jutjat de Menors a mitjans de gener.

La lletrada que defensava els interessos de la víctima, Belén González González, no està d'acord amb aquesta sentència i ha presentat un recurs davant la secció segona de l'Audiència Provincial, que sotmetrà a revisió la decisió del Jutjat de Menors el pròxim 23 d'abril. La lletrada ha ressaltat la paradoxa que "la sentència reconegui que es van produir els fets denunciats, i, no obstant això, no els consideri com a assetjament". Tot i que el fiscal de Menors també va mostrar la seva disconformitat amb la sentència, encara que va decidir no recórrer l'absolució.

L'advocada sol·licitava que les menors assetjadores fossin condemnades a realitzar tasques educatives, amb la finalitat que cobressin consciència del que inadequat de la seva actitud. Alguna d'elles ha presentat altres problemes de conducta. "Almenys que hi hagi un retret, perquè no continuïn fent-ho", va afegir la lletrada. I és que, casos d'aquest tipus, ha indicat, poden acabar en el suïcidi d'un adolescent, com ha passat en altres ocasions.

La defensa dels menors, a càrrec del lletrat Jaime García Llosa, mantindrà que els fets no es poden considerar com a assetjament. Va preferir no comentar cap detall del cas, en atenció al fet que els fets afecten menors d'edat.