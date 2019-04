Víctimes de l'atac de Niça descobreixen que van entregar-los cossos sense òrgans

Les víctimes de l'atemptat de Niça del 2016 viuen ara un altre drama. L'atac durant la celebració de la festa nacional francesa, el 14 de juliol, va provocar la mort de 84 persones.

Un camió va atropellar la multitud congregada al passeig d'aquesta ciutat costanera en el primer atac indiscriminat contra civils a Europa. Una desena de nens van perdre-hi la vida i ara els pares d'aquests nens s'enfronten a un altre malson, ja que algunes famílies han descobert que les autoritats van entregar els cossos dels seus fills sense òrgans després de les autòpsies.

El fiscal de Niça assegura que aquest procediment es va portar a terme per determinar exactament les causes de la mort, però les famílies estan indignades per l'ocultació d'un fet com aquest. «Han profanat el seu cos», van lamentar els pares de Yanis, un nen de 4 anys que va morir en l'atemptat, en una entrevista concedida a la premsa francesa.