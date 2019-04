Un vol d'Eurowings a Barcelona aterra a Alemanya per problemes tècnics

Dos avions de l'aerolínia alemanya Eurowings que volaven rumb a Espanya - un a Barcelona i un altre a Palma de Mallorca - han aterrat preventivament a Alemanya després de detectar-se problemes tècnics, han informat fonts de la companyia. Entre totes dues incidències no hi ha relació i els passatgers no han patit en cap moment cap perill, d'acord amb aquesta font.

Es tracta, en ambdós casos, de dos Boeing 737-800, un dels quals viatjava de Colònia (oest) a Palma de Mallorca amb 152 passatgers, mentre que el segon volava d'Hamburg (nord) a Barcelona, amb 174 viatgers. El primer ha tornat a l'aeroport d'on s'havia enlairat, després de detectar-se un problema tècnic abans d'entrar a l'espai aeri francès. El segon ha pres terra a Hannover (centre) en haver-se revelat que no funcionava correctament un monitor i decidir que havia de reparar-se.

S'espera que els passatgers afectats del vol cap a Palma de Mallorca puguin seguir viatge al llarg d'aquest divendres, mentre que els del primer aparell han reprès el viatge cap a Barcelona una vegada substituït l'instrumental avariat.