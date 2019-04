Detingut l'entrenador d'un equip de futbol base de Barcelona en una operació contra la pornografia infantil

La Policia Nacional ha detingut 20 persones i n'investiga a 10 més en una operació contra una xarxa d'intercanvi de pornografia infantil a través d'internet. Segons un comunicat de la policia, entre els detinguts hi ha un entrenador d'un equip de futbol base de Barcelona, al qual se li va trobar gran quantitat d'arxius pedòfils. Tot i això, no s'ha demostrat que hagi abusat de cap dels menors que entrenava. Els arrestats emmagatzemaven arxius pedòfils al núvol per poder-hi accedir des de qualsevol dispositiu, compartir-los amb tercers amb facilitat i esborrar-los ràpidament quan calgués, segons un comunicat de la policia espanyola. Entre els detinguts també hi ha un jubilat de Sevilla, dos menors de 17 anys de Saragossa i un home de Madrid amb fotografies pornogràfics de la filla d'un amic.

Els agents han fet 30 escorcolls, vuit dels quals en domicilis de Barcelona. Els altres registres van fer a Saragossa, Valladolid, Biscaia, Castelló, Pontevedra, Lugo, Madrid, Tenerife, Jaén, Granada, Màlaga, Sevilla, Almeria i Còrdova.

Segons el comunicat de la policia, els investigadors van constatar que els detinguts utilitzaven plataformes virtuals d'emmagatzematge perquè tenen més capacitat i perquè aconseguien una major accessibilitat des de qualsevol dispositiu, compartir els arxius amb gran facilitat i esborrar-los ràpidament. També remarquen que això evitava que fossin localitzats amb facilitats en cas d'un escorcoll policial o per persones del seu entorn. En els escorcolls, els agents van requisar "abundant material informàtic".

Entre els detinguts també hi ha un jubilat de Sevilla que, tot i tenir uns coneixements informàtics molt baixos, havia après tècniques d'encriptació i ocultament d'arxius. A Madrid s'ha arrestat un home que tenia fotografies pornogràfiques de la filla d'un amic, que aconseguia aprofitant que el convidaven a casa seva.

A més, a Saragossa s'han detingut dos menors, de 17 anys, un dels quals va intentar esborrar el contingut del material informàtic durant el registre i que va ser reduït pels agents. Un altre dels arrestats és un home de 58 anys detingut a Almeria que tenia antecedents per abusos sexuals i utilitzava una connexió wifi d'un bar pròxim a casa seva per intentar evitar una investigació policial.

També s'han identificat a dues dones a Madrid i Màlaga per possessió de material pedòfil. Totes dues van declarar als agents que emmagatzemaven els arxius per error.