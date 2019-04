ERC guanyaria les eleccions al Parlament i JxCat perdria 10 diputats segons el CEO

ERC passaria a ser la primera força al Parlament si se celebressin ara unes eleccions catalanes, en créixer de 32 a 40-43 escons, per davant de Ciutadans, que cauria de 36 a 28-29 diputats, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

En tercera posició se situaria JxCat, que també retrocediria, de 34 a 22-24 escons, i molt de prop el seguiria el PSC, que veuria augmentar la seva representació de 17 a 21-23 diputats.

Catalunya en Comú Podem conservaria elsactuals 8 diputats o podria sumar-ne un més, la CUP doblaria representació i aconseguiria 8 escons, mentre que el PP, que ara és última força a la cambra catalana amb 4 escons, seguiria sense poder tenir grup parlamentari perquè es quedaria en 3-4. En intenció directa de vot, segons el CEO, ERC se situa primera amb el 26,9%, seguida del PSC amb l'11,5% i JxCat amb el 7,3%.

ERC també guanyaria les eleccions generals del 28 d'abril a Catalunya, en passar de 9 a 14-15 escons, per davant del PSC, que també creixeria i passaria de 7 a 11-13 diputats al Congrés.

En Comú Podem, candidatura guanyadora en les últimes generals a Catalunya, retrocediria dels seus actuals 12 escons a 7-9, mentre que JxCat es quedaria en 5-7 diputats, per sota dels 8 que va obtenir l'antiga Convergència el 2016.

En la cinquena posició se situaria Ciutadans, que repetiria els 5 diputats o podria créixer fins a 6, mentre que el PP cauria a l'última plaça en passar de 6 a tan sols 2 escons.



Front Republicà

Podria entrar per primera vegada al Congrés –amb un possible escó– Front Republicà, coalició formada per Poble Lliure –organització integrada a la CUP–, Som Alternativa –la plataforma impulsada per Albano Dante Fachin– i Pirates de Catalunya.

Aquest últim Baròmetre d'Opinió Política del CEO, realitzat a partir de 1.500 entrevistes realitzades entre el 4 i el 25 de març, preveu una participació del 70%. En intenció directa de vot, sense passar pel filtre de les ponderacions, ERC –que presenta com a cap de llista Oriol Junqueras, en presó preventiva, i amb Gabriel Rufián com a número dos– és primera, amb el 24,1%, seguida del PSC –la candidatura per Barcelona que lidera la ministra Meritxell Batet– amb el 13,5%. En Comú Podem, amb Jaume Asens com a cap de cartell després de la retirada de Xavier Domènech, registra el 7,1% en intenció directa de vot, mentre que la llista de JxCat –encapçalada per Jordi Sànchez, que afronta com Junqueras el judici del procés, i amb Laura Bor-ràs al segon lloc– suma el 5,6%.

Per darrere se situa Ciutadans –que a Catalunya presenta Inés Arrimadas– amb el 4,5%, mentre que tant la candidatura del PP, liderada per Cayetana Álvarez de Toledo, com Front Republicà es queden en l'1,5%.



Líders valorats

El 48,1% dels catalans defensa que Catalunya es converteixi en un Estat independent (en front del 47,2% de l'octubre del 2018), mentre que el 44,1% ho rebutja (43,2% el 2018), el 5,8% no ho sap i l'1,7% no contesta. El líder de JxCat, Carles Puigdemont, és el líder més conegut pels catalans, però el d'ERC, Oriol Junqueras, és el més ben valorat.