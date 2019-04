JxCat es presenta com «la veu de la independència» per tenir grup propi al Congrés

JxCat es presenta en els cartells electorals com «la veu de la independència» i dona visibilitat als candidats presos amb fotografies dels seus últims moments en llibertat, per competir en uns comicis en els quals es fixa com un dels objectius recuperar el grup propi al Congrés. En una roda premsa, els números dos i tres per Barcelona, Laura Borràs i Miriam Nogueras, van presentar ahir els cartells electorals de la campanya del 28-A. Una inclou la fotografia de Borràs amb el lema «Tu ets la nostra veu» i, a sota, una fotografia de Jordi Sànchez –número u per Barcelona– amb el polze alçat en el seu últim dia abans de ser empresonat, amb l'eslògan: «Tu ets la nostra força». Un altre dels cartells inclou aquest mateix lema, sobre fons groc, acompanyat de fotos de Josep Rull i Jordi Turull.