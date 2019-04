L'Autoritat Fiscal calcula el cost dels «divendres socials» en 920 milions

Els anomenats «divendres socials», els Consells de Ministres en què el Govern ha aprovat mesures socials des que va anunciar-se l'avançament electoral, han costat 920 milions, segons va explicar l'Autoritat Fiscal a l'Executiu central. La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celáa, va assegurar que aquesta quantitat té la seva corresponent «assignació pressupostària».

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va anunciar el 15 de febrer passat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 28 d'abril i, des d'aleshores, cada divendres el Govern ha aprovat fins a sis Reials decrets llei i altres mesures de caràcter social que, a més d'«electoralistes», han estat criticades per l'oposició per suposar un malbaratament de diners públics just abans de les eleccions.

Entre les decisions que ha pres el Govern des d'aleshores hi ha l'ampliació de les baixes de paternitat, el subsidi per a aturats majors de 52 anys o la cotització per a persones que, sense ser professionals, cuiden els seus familiars malalts o dependents.