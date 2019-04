La Marea Blanca crida a manifestar-se contra la privatització

La Marea Blanca de Catalunya i més de 60 col·lectius, entitats i moviments socials ha convocat una manifestació per a aquest diumenge al parc de la Ciutadella de Barcelona contra la privatització de la salut i la protecció social. La manifestació, que té per lema #PerlanostraSalut, anirà encapçalada per un llençol blanc i transcorrerà fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

La convocatòria és conseqüència de la convocatòria de la Xarxa Europea contra la Privatització i la Comercialització de la Salut i la Protecció Social, que es va manifestar el 2 d'abril a Brussel·les per reclamar als candidats a les eleccions europees implicació amb la salut pública.

«La comercialització de la salut té conseqüències desastroses sobre l'accés a l'atenció sanitària i suposa una exclusió de grups importants dins la població, com joves, aturats, persones grans, amb discapacitat o migrants», destaca la Marea Blanca en un comunicat. La protesta té el suport de Metges de Catalunya, del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), de la Unió General de Treballadors (UGT), de la CATAC-CTS-IAC i de les forces polítiques d'EUiA, Comunistes de Catalunya i Podem Sanitat Catalunya.