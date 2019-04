Sánchez demana valentia als líders independentistes per reconèixer que la independència no és possible

El president del govern espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha instat els líders independentistes a ser valents per dir als ciutadans que "els han enganyat i que la independència de Catalunya no és possible". En un míting a Sevilla acompanyat de Susana Díaz i del candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell, Sánchez ha assegurat que tant l'independentisme com la dreta viu millor de la confrontació que amb diàleg i connivència i, en aquest context, ha afirmat que els líders independentistes prefereixen un govern del PP a Madrid després del 28-A. Segons Sánchez, la independència de Catalunya no es produirà principalment perquè els catalans no la volen.

El candidat del PSOE ha qualificat de "ridícul i absurd" que PP i Cs l'acusin d'haver pactat amb l'independentisme català amb l'argument que va guanyar la moció de censura contra Rajoy amb els vots dels partits independentistes. Sánchez s'ha preguntat si la seva moció de censura hagués fracassat ara també dirien que el PP havia pactat amb els independentistes la seva permanència al govern espanyol.

Sánchez ha defensat que ha estès la mà a totes les formacions polítiques i que ha dialogat sempre dins de la Constitució i la legalitat. "Quan ens han plantejat qüestions que trencaven la Constitució, hem defensat la sobirania nacional. És el que hem fet sempre des de l'oposició i des del govern", ha reblat.

El candidat socialista ha insistit que el problema a Catalunya no és la independència sinó la convivència i que no es pot resoldre la situació des de la confrontació, sinó només des del diàleg dins la Constitució. "L'independentisme i la resta d'espanyols són plenament conscients que la independència de Catalunya no es podrà produir. No només perquè la Constitució no ho reconeix, i perquè la comunitat internacional li dona l'esquena, no es produirà perquè els catalans no volen la independència", ha conclòs.

En aquest context, Sánchez ha erigit el PSOE com l'únic partit que pot fer front al que ha qualificat com els tres desafiaments actuals: les desigualtats socials, la convivència i la corrupció.

Per la seva banda, el candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell, ha defensat que les properes dues cites electorals són "existencials" i "d'enorme transcendència". Respecte a la situació política a Catalunya, ha defensat que la unitat d'Espanya no es construeix "a cop de 155" i ha reivindicat la necessitat de construir un projecte d'Espanya que sigui atractiu. "Només si és atractiu no hi haurà ningú que se'n vulgui anar", ha argumentat.