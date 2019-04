El santfruitosenc Marc Caparrós serà el cap de la nova escorta de Torra

L'inspector santfruitosenc dels Mossos d'Esquadra Marc Capar-rós, que va dirigir els antiavalots (Brimo) i els grups especials d'intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra, comandarà la nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI), que donarà servei d'escorta al president i als expresidents de la Generalitat, segons informava ahir El Periódico i van confirmar a Efe fonts d'Interior.

La polèmica àrea de nova creació es troba actualment en fase de selecció dels seus membres, en un procés obert en l'escala bàsica –agents i caporals– al qual es van presentar 350 aspirants, dels quals 150 han passat el primer filtre i ja es troben a la fase d'entrevistes.

La nova àrea, creada mitjançant un decret del Govern el 31 de gener, és un calc de l'àrea d'escortes per al President del Govern i tindrà una doble dependència, ja que orgànicament estarà subjecta a la Direcció General de Policia, encara que funcionalment de Presidència.

D'aquesta forma, segons les fonts consultades per Efe, els integrants de l'ASI, que tindran la mateixa retribució que els actuals membres que l'àrea d'escortes, cobraran de la Direcció General de la Policia, si bé les instruccions i les ordres les rebran del Departament de Presidència.

Després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 31 de gener passat de la creació d'aquesta àrea, es va nomenar l'intendent Marc Caparrós com a nou comandament de la unitat, escortat per un subinspector a la unitat de «persones» i un altre a la unitat d'«edificis».

Una vegada nomenada la cúpula d'aquesta nova àrea, es va iniciar el procés de selecció dels seus membres, mitjançant una crida pública, ja que, malgrat que són places de lliure designació - sense oposicions ni examen -, un comitè avaluador valora el currículum dels aspirants per elegir els integrants. L'òrgan avaluador és format pels membres de la subdirecció general de Recursos Humans dels Mossos d'Esquadra, que participen a les entrevistes els 150 aspirants que segueixen en competició -que és previst que finalitzin el proper 15 d'abril-, junt amb Caparrós i els dos subinspectors de la unitat, així com un equip de psicòlegs de la subdirecció.

El departament de Presidència, segons les fonts consultades per Efe, no té cap funció en el procés de selecció, en el qual no es té en consideració el perfil ideològic dels aspirants, sinó les seves capacitats i el seu currículum.

Les fonts han insistit a més que, en el cas de l'expresident Carles Puigdemont, el servei de protecció quedarà supeditat a l'autorització de l'Estat, que de moment no s'ha produït. De fet, les fonts han subratllat que aquesta unitat no neix amb l'objectiu de proporcionar escorta a Puigdemont, com s'ha sostingut des d'alguns sectors, sinó que és una proposta que s'havia plantejat fa anys per clonar el sistema d'altres països, on la seguretat immediata del president es coordina des del departament de Presidència.



El Govern espanyol alerta

Amb tot, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, va advertir ahir la Generalitat que consideraria «aberrant» la creació d'una divisió «ideològica» dels Mossos. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá va advertir que «cap grup policial pot treballar darrere una ombra de perfil ideològic» perquè la policia ha de regir-se per criteris de «neutralitat política».

D'altra banda, Ciutadans ha demanat la compareixença al ple del Parlament del president català, Quim Torra, i dels consellers Meritxell Budó i Miquel Buch en comissió, i el PSC només la d'aquests dos últims, perquè expliquin la nova àrea de seguretat del Govern que selecciona mossos per exercir d'escortes.

Ciutadans ha demanat la compareixença de Torra en el ple perquè expliqui per què es crea una unitat «que opera al marge dels» Mossos d'Esquadra, ja que depèn de Presidència. PSC-Units ha registrat la mateixa petició per als dos consellers, encara que desitja que compareguin en la Comissió d'Assumptes Institucionals.