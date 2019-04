Theresa May demana per carta una altra pròrroga del Brexit fins al 30 de juny

La primera ministra britànica, Theresa May, va sol·licitar per carta al president del Consell Europeu, Donald Tusk, una ampliació del termini per a la sortida del Regne Unit de la UE fins al 30 de juny com a nova data límit si no aconsegueix formalitzar abans la seva sortida mitjançant l'aprovació del seu Parlament. A la carta, May torna a sol·licitar aquesta pròrroga per facilitar una sortida ordenada del bloc «o, en cas contrari, el Regne Unit abandonaria peremptòriament la Unió Europea», com està estipulat, el proper 12 d'abril, en una posició que traslladarà personalment als seus col·legues en la propera reunió del Consell, el 10 d'abril. Cal recordar que ja ho va fer el mes de març passat, i va rebre una resposta negativa dels responsables de la UE, els quals li van fer saber que només acceptarien una pròrroga fins al 22 de maig si aconseguia l'aprovació del Parlament.

«La política del Govern britànic ha estat sempre la d'una sortida ordenada i sense retards», segons el text de la missiva, on s'assenyala que, malgrat aquestes últimes setmanes de paràlisi, «el Parlament britànic», responsable de ratificar l'acord, «sempre ha cregut que una sortida amb previ acord és el millor resultat possible».

A la seva carta, la primera ministra reconeix que el Regne Unit estarà legalment obligat a celebrar eleccions europees el maig si llavors segueix sent estat membre de l'eurobloc, encara que no és l'opció que desitja. «La celebració d'eleccions al Parlament Europeu no beneficiaria ni el Regne Unit, com a Estat sortint, ni la Unió Europea en el seu conjunt, però acceptem la posició del Consell sobre la nostra obligació legal de celebrar els comicis», va apuntar. «És per això que estem fent preparatius legals i responsables per a aquesta contingència», va afegir.

Per part seva, Tusk considera que la millor manera de desbloquejar la crisi del Brexit és retardar-lo dotze mesos, amb una pròrroga «flexible» fins a final de març del 2020, que permeti al Regne Unit marxar abans «si està preparat». Així ho va traslladar als Vint-i-set a través dels seus ambaixadors davant la UE. «Serà flexible en el sentit que en el moment en què el Regne Unit estigui preparat per sortir, podrà anar-se'n. Així que si ho està el 30 de juny, podrà marxar el 30 de juny; si està preparat el 22 de maig, marxarà el 22 de maig», va resumir un alt funcionari europeu sobre l'última proposta de Tusk, que en l'argot comunitari comencen a anomenar flextension.

Tusk ha arribat a aquesta conclusió després d'una «profunda i llarga» reflexió amb el seu equip dijous i després dels seus contactes amb els Estats membres per preparar la cimera extraordinària del proper dimecres, fet pel qual la proposta no ha estat discutida encara pels Vint-i-set i no està clar si serà avalada.

En aquest sentit, la Presidència francesa va assenyalar que «és prematur parlar d'una extensió quan els Vint-i-set van fixar una condició prèvia clara: hi ha d'haver un pla alternatiu creïble per justificar la petició», va dir tot afegint que considera que «aquest no és el cas».

Paral·lelament, el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, va exigir a la seva homòloga britànica més claredat sobre com superarà l'actual bloqueig parlamentari al voltant del Brexit. «La carta de Theresa May suscita moltes preguntes que han de ser discutides», va assegurar l'holandès Mark Rutte.