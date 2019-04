ERC vol reobrir la investigació sobre les «clavegueres de l'Estat»

Esquerra Republicana demanarà reobrir la comissió d'investigació de les «clavegueres de l'Estat» i va reptar Pedro Sánchez perquè «no veti» Villarejo, ahir en una compareixença. El candidat al Congrés dels republicans, Gabriel Rufián, va tornar a lamentar que la comissió es va «tancar en fals» i diu que proposaran posar-la un altre cop en marxa «el primer dia» de legislatura.

Rufián va lamentar les informacions que estan sortint sobre les investigacions a Podem i Pablo Iglesias. En aquest sentit, el diputat «comparteix el patiment» del líder de la formació morada, però va recordar que el partit «callava moltes vegades» quan les clavegueres de l'Estat actuaven contra l'independentisme. Rufián va assegurar que, malgrat el que digui el Govern espanyol, «les clavegueres continuen existint».

«Si sembla un ànec, camina com un ànec i neda com un ànec, és que potser és un ànec», així va definir Rufián el fet que per a ell era «evident» l'existencia de les clavegueres. D'altra banda, diversos membres del Govern espa-nyol han negat la seva existència els darrers dies, després de les denúncies i les informacions que han sortit contra Pablo Iglesias i Podem. Rufián es va mostrar mostrat solidari amb el líder de la formació morada i recorda que l'independentisme «ha patit més que ningú» les «clavegueres de l'Estat». Tot i «compartir el patiment» amb Iglesias, el republicà lamenta l'actitud de Podem en algunes situacions, a qui acusa de «callar» quan atacaven l'independentisme.