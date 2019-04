Forn demana sortir de la presó per ser president d'una mesa electoral del 28-A

Joaquim Forn ha demanat poder sortir de la presó per fer de president d'una mesa electoral del 28-A, després de ser citat per la Junta Electoral. En una entrevista a Rac 1, la seva dona, Laura Masvidal, ha explicat que van presentar un escrit immediatament i que ja han fet la gestió. "El que és surrealista és la situació, no això, perquè el Joaquim té els drets i deures polítics intactes. No està jutjat, és un ciutadà normal. I això és un sorteig aleatori", ha afegit. Fins ara, els tribunals han rebutjat sistemàticament totes les seves peticions de sortir de presó preventiva. "Anem demanant llibertat cada pocs dies perquè el senyor Marchena ho tingui sobre la taula. A veure si un dia, dormint, li ve la llum i els la vol donar", ha explicat Masvidal.

Masvidal també ha explicat que la setmana passada Forn es va trobar "molt malament" i ha defensat que no és el mateix que vagi al judici amb les condicions que estan que si estiguessin fora de presó. Que poguessin participar de la campanya electoral seria "ideal", segons Masvidal.