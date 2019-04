Guàrdia Civil i Policia Nacional insisteixen en l'equiparació salarial

Policies nacionals i guàrdies civils es van manifestar ahir a Madrid, convocats per la plataforma Jusapol, per reivindicar una equiparació «real» dels seus salaris respecte als que reben els cossos policials autonòmics i per demanar al Govern «que deixi de riure's» de les 140.000 famílies de les quals depenen aquests policies. Els assistents a la protesta, equipats amb banderes espanyoles, a més d'alguna d'autonòmica, van desplegar pancartes en què denunciaven que l'acord assolit al març de l'any passat per aconseguir l'equiparació deixa fora 13.481 companys. Segons el president de Jusapol, Natan Espinosa, el Govern «ha incomplert» l'acord, fet pel qual va anunciar que la plataforma seguirà convocant mobilitzacions. Considera que l'acord, que suposa el pagament de 807 milions d'euros a policies nacionals i guàrdies civils en tres anys, és «insuficient» i demanen 700 milions més. A la manifestació hi van acudir el president de Cs, Albert Rivera, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, o el de Vox, Javier Ortega Smith.

El ministeri de l'Interior va recordar que l'acord d'equiparació salarial que s'aplica des del 2018 permet als agents gaudir d'una pujada en la nòmina superior a la resta de funcionaris.