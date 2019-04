L'ONU demana a l'Èxèrcit Nacional Libi posar fi als combats a Trípoli

El Consell de Seguretat de Nacions Unides va instar divendres les tropes de l'Exèrcit Nacional Libi (LNA), encapçalades pel mariscal de camp Jalifa Haftar, a cessar tot tipus d'activitat militar, advertint que amenaça l'estabilitat del país. Demana la fi dels combats a Trípoli.

El Consell «demana a les forces de l'LNA a frenar tota activitat militar», va indicar l'ambaixador d'Alemanya a les Nacions Unides, Christoph Heusgen. «També ha cridat totes les forces a reduir i detenir l'activitat militar. No pot haver-hi una solució militar per al conflicte», va afegir Heusgen.

Per la seva banda, els ministres d'Afers Exteriors dels països del G7 van assegurar que s'oposen de manera enèrgica a l'activitat militar al país i adverteixen implícitament Haftar pel seu avanç a Trípoli, la capital de Líbia. «Creiem fermament que no hi ha una solució militar per al conflicte libi», van subratllar els ministres de França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, el Japó i el Canadà en un comunicat conjunt.

Les forces d'Haftar dijous passat es van fer amb la localitat de Gharian, situada a uns cent quilòmetres al sud de la capital, en el marc del seu avanç cap a Trípoli i amb la preocupació a escala internacional.