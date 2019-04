Els metges es defensen de les «acusacions falses» de policies

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va sortir ahir en defensa del col·lectiu professional que representa davant del que va qualificar com a acusacions «falses» d'alguns agents de la Guàrdia Civil realitzades durant les seves declaracions en el marc del judici de l'1-O que s'està celebrant al Tribunal Suprem.

En les seves declaracions davant del tribunal i sota jurament, alguns agents de l'insitut armat han explicat les visites en centres mèdics de Catalunya per ser atesos per lesions arran de la seva intervenció en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

Per exemple, un dels agents va explicar que en un primer moment una doctora d'un centre mèdic de Sant Andreu de la Barca no el va voler atendre i que va haver d'intervenir el director del centre mèdic perquè finlament aquesta doctora ho fes.

Després de sentir això, Padrós va assegurar en un fil que va publicar, a tavés del seu perfil a la xarxa social Twitter, que «l'afectat tindria el dret i com a funcionari el deure de denunciar-ho al col·legi de metges». «Després d'un any, això no s'ha produït, pel que puc afirmar, i d'acord amb els metges afectats, que aquesta acusació és falsa», va afirmar el president del col·legi de metges barceloní.

En les seves paraules, Padrós va lamentar també que els agents de la Guàrdia Civil acusin metges de «falta d'ètica i professionalitat i fins tot de negar-los l'assistència mèdica», i va remarcar que «tots els facultatius deuen lleialtat als seus pacients i que la salut d'aquests està per sobre de qualsevol condició, ideologia, professió o raça». De fet, Padrés va afegir que «si s'hagués vulnerat aquest precepte bàsic suposaria un fet molt greu contrari a l'exercici del codi deontològic i la bona praxi».

A més a més, el president del Col·legi de Metges de Barcelona va anunciar que, davant de la «gravetat» de les afirmacions realitzades pels agents de la Guàrdia Civil en el marc del judici contra els líders independentistes pel referèndum i els fets del 20-S, proposarà a la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona que doni l'empara «amb totes les conseqüències als metges i metgesses que poguessin veure afectada la seva professionalitat i honorabilitat».