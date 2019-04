Mor una nena de 3 anys a Cantàbria després de bolcar el tractor en el qual viatjava amb el seu pare

Una menor de tres anys ha mort aquest diumenge després de bolcar el tractor en què viatjava en una pista de Coll de Cieza (Cantàbria) i, el seu pare, que anava amb ella, ha resultat ferit greu. L'home presenta un traumatisme cranioencefàlic sever.



Tots dos circulaven per una via formigonada i, per causes que es desconeixen, han caigut uns 15 metres pel vessant d'una finca, ha informat el servei d'Emergències del 112 en una nota de premsa.





Triste domingo. Fallece una niña de 3 años y un adulto resulta herido grave tras volcar un tractor en #ColladoDeCieza. Ha sido trasladada de urgencia en helicóptero, aunque pese a los esfuerzos de los equipos de rescate no ha sido posible salvarle la vida https://t.co/tRowSdwtIo pic.twitter.com/CKdLPoOPSt — 112 Cantabria (@112Cantabria) 7 d'abril de 2019

El Centre de Coordinació d'Emergències 112 del Govern de Cantàbria ha rebut una trucada per alertar de l'accident minuts abans de les 12.00 hores i, per a atendre el succés, ha mobilitzat bombers del propi servei autonòmic, pertanyents al parc dels Corrales de Buelna, a sanitaris del 061 i al Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'aquest últim municipi.També s'ha desplaçat a membres de la Guàrdia Civil i l'equip de rescat helitransportat de l'Executiu, per si era necessari realitzar trasllats d'urgència a centres hospitalaris, com finalment ha succeït.A la seva arribada, els bombers del 112 han tret la menor del lloc en el qual es trobava i han començat les tasques de reanimació fins a l'arribada dels equips mèdics que han seguit amb la seva atenció.També han estat els bombers els que han rescatat l'adult, li han procurat una primera atenció i l'han traslladat en llitera fins a l'ambulància, on personal del Servei de Salut ha continuat amb les tasques sanitàries necessàries.Un cop valorada la gravetat de tots dos, s'ha decidit el trasllat de la petita, en estat crític, en l'helicòpter del Govern de Cantàbria sota l'atenció del metge de l'equip de rescat de l'Executiu.El 112 indica que malgrat tots els esforços dels facultatius per salvar-li la vida, tant al lloc de l'accident, a l'aeronau, com a l'aeroport, la nena ha mort a l'aeroport Seve Ballesteros.L'adult de mitjana edat que conduïa el tractor ha estat evacuat a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla en una ambulància del 061 sota l'atenció de personal del SUAP, en estat greu. S'ha activat l'equip psicosocial de Creu Roja per atendre els familiars.