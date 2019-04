La policia arresta a Ciutat Vella 46 persones per indicar on consumir marihuana

Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana del districte de Ciutat Vella ha permès la detenció de 46 persones en el darrer mes. Els detinguts contactaven amb turistes per oferir-los la possibilitat de comprar marihuana en locals propers, segons una nota conjunta dels dos cossos policials.

Els locals eren associacions cannàbiques que en cap cas estaven autoritzades en la venda de marihuana ni de cap altra substància estupefaent. Totes les detencions van ser a Ciutat Vella i el darrer dispositiu es va fer divendres passat al vespre al voltant de la Rambla.

Efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona es van desplegar per diferents punts de la zona per tal de detectar aquestes persones que es dediquen a captar altres persones, majoritàriament turistes que desconeixen la legalitat vigent espanyola, i els ofereixen drogues indicant-los les associacions cannàbiques on poder adquirir-les.

El balanç dels quatre dispositius que s'han realitzat fins ara és de 46 persones detingudes d'origen nord-africà.