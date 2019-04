Podem projecta imatges dels 'papers de Bárcenas' a la plaça Major de Madrid

Podem ha admès aquest diumenge haver projectat aquest dissabte a la nit imatges dels 'papers de Bárcenas' a una façana de la plaça Major de Madrid. A les imatges es podien veure aquests papers sota el lema 'Que no tornin'. També s'hi va projectar una imatge del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i del de Cs, Albert Rivera, encaixant les mans, sota el lema 'Però tampoc et conformis'. En declaracions a Galícia, la candidat al Congrés per aquesta formació Irene Montero ha defensat que "a la paret només es van projectar veritats". "I es poden dir des d'un míting o en una paret", ha afegit.

Fonts de Podem han emmarcat aquesta acció en la campanya 'Que no tornin' que ha iniciat aquest diumenge a les xarxes socials. Aquesta mateixa tarda està previst que n'iniciïn una altra amb el lema 'Però tampoc et conformis'.