Sánchez: «Dretes i nacionalistes saben que no hi haurà independència»

El president del Govern espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, va instar ahir els líders independentistes a ser valents per dir als ciutadans que «els han enganyat i que la independència de Catalunya no és possible». En un míting a Sevilla amb Susana Díaz i el candidat del PSOE a les europees, Josep Bor-rell, Sánchez va dir que tant l'independentisme com la dreta viu millor de la confrontació que amb diàleg i connivència, i, en aquest context, va afirmar que els líders independentistes prefereixen un Govern del PP després del 28-A. Segons Sánchez, la independència de Catalunya no es produirà perquè els catalans no la volen.

El candidat del PSOE va qualificar de «ridícul i absurd» que PP i Cs l'acusin d'haver pactat amb l'independentisme català amb l'argument que va guanyar la moció de censura contra Rajoy amb els vots dels partits independentistes. Sánchez es va preguntar, si la moció de censura hagués fracassat, si ara també dirien que el PP havia pactat amb els independentistes la seva permanència al Govern espanyol.

Sánchez va defensar que ha estès la mà a totes les formacions polítiques i que ha dialogat sempre dins de la Constitució i la legalitat. «Quan ens han plantejat qüestions que trencaven la Constitució, hem defensat la sobirania nacional. És el que hem fet sempre des de l'oposició i des del Govern», va reblar.

El candidat socialista va insistir també que el problema a Catalunya no és la independència, sinó la convivència i que no es pot resoldre la situació des de la confrontació, sinó només des del diàleg dins la Constitució. «L'independentisme i la resta d'espanyols són plenament conscients que la independència de Catalunya no es podrà produir. No només perquè la Constitució no ho reconeix i perquè la comunitat internacional li dona l'esquena, no es produirà perquè els catalans no volen la independència», va concloure el candidat socialista. En aquest context, Sánchez va erigir el PSOE com l'únic partit que pot fer front al que va qualificar com els tres desafiaments actuals: desigualtats socials, convivència i corrupció.



Eleccions «existencials»

El cap de llista del PSOE al Parlament Europeu i ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va assenyalar que el pròxim 28 d'abril se celebren unes eleccions generals «existencials» en què caldrà frenar l'«extrema dreta» i va voler deixar clar que el seu partit defensa una Espanya unida «de la qual ningú vulgui anar-se'n».

Borrell va indicar també que les eleccions generals del pròxim 28 d'abril dibuixen un escenari on hi ha dos camins radicalment diferents, sobretot després de l'aparició de l'extrema dreta, tal com ja ha passat a Andalusia.