Torra respon al "no és no" de Sánchez clamant un "sí" al dret a l'autodeterminació i a la "República Catalana"

El president del Govern, Quim Torra, ha carregat aquest diumenge a la tarda contra Pedro Sánchez per haver reafirmat aquest migdia que "no és no" en relació a un possible referèndum a Catalunya. En un missatge al seu compte de Twitter, Torra ha respòs que "sí és sí". "Sí al dret a l'autodeterminació, sí al referèndum d'autodeterminació, sí a la República Catalana", ha afegit el president de la Generalitat. Per la seva banda, Sánchez havia promès unes hores abans en un míting a Saragossa que "si hi ha un govern socialista", no hi haurà independència ni referèndum i "no es trencarà la Constitució". "Els únics que volen trencar la convivència són aquells que no volen escoltar la veu dels catalans", ha replicat Torra.