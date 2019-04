Dos caps policials d'Scotland Yard no veuen proves d'assalt el 20-S

Dos cap policials d'Scotland Yard creuen que les persones que es van concentrar el 20-S davant del Departament d'Economia eren una "multitud pacífica" i que l'assalt a la conselleria "no està recolzat per proves", segons avancen eldiario.es i The Times. Aquesta és una de les conclusions de l'informe pericial de dos experts en seguretat del Regne Unit que va proposar la defensa de Jordi Cuixart però que el Tribunal Suprem va rebutjar. Sobre l'1-O, creuen que es van combinar actuacions "efectives" i "exitoses" amb "l'ús indiscriminat, volent i desproporcionat" de la força per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Per impedir la votació, segons els seus càlculs, haguessin estat necessaris 90.000 agents.

"No hem observat cap prova de violència organitzada ni de rutina durant el dia, ni de rutina de llençar objectes a la policia, ni res que ens hagi causat preocupació en termes de violència", apunten Sir Hugh Orde i Duncan McCausland, amb més de 30 anys d'experiència. Sí que constaten que un "nombre reduït de persones es va veure involucrat a títol personal" en delictes de furt i danys als vehicles de la Guàrdia Civil i es van enfrontar als Mossos un cop dissolta la concentració.

Si bé reconeixen a Cuixart i a Jordi Sànchez "notorietat i cert grau d'autoritat entre la multitud", no estan convençuts que les seves piulades i discursos "tinguessin un impacte significatiu en les actuacions" de la multitud, com sí consideren les acusacions. A més, remarquen que en els seus discursos insisteixen que la concentració és "pacífica" i que els actes violents "han d'aïllar-se".

En tot el dia, continua l'informe, les càmeres de seguretat del departament no van captar "cap evidència de desordre o resistència respecte a cap agent de la Guàrdia Civil o mosso d'Esquadra". A més, afegeixen que la quantitat d'agents no hagués pogut impedir un assalt a l'edifici. També consideren "difícil d'entendre" i "molt arriscat" que la Guàrdia Civil no avisés els Mossos d'Esquadra dels registres del 20-S.

La pericial també subratlla que l'ambient dintre de la conselleria va ser "de calma durant tot el dia", i que el registre es va fer "sense impediment per part de la creixent multitud de fora". Segons apunten els caps policials, les càmeres mostren que la gent entra i surt de l'edifici sense problema, i la gent concentrada "no fa cap esforç per entrar al vestíbul o interferir amb els agents", sosté l'informe, que contradiu l'informe de la Guàrdia Civil que parla de manifestants intentant forçar la porta del departament.

Sobre els vehicles de la Guàrdia Civil, no entenen "quin requisit de l'operació es cobria deixant sense supervisió els vehicles", i consideren que es podrien haver aparcat sense estar exposats a la multitud.

Pel que fa a l'1-O, els perits analitzen més de 200 vídeos de l'actuació policial en mig centenar de col·legis, tant aportats per acusacions com per les defenses. En general, defineixen l'actitud dels votants en termes de "resistència passiva" i "sense violència". A la sortida de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita, però, sí que constaten que els concentrats van llençar pedres i van atacar els vehicles policials.

Sobre l'actuació de Policia Nacional i Guàrdia Civil, creuen que van combinar actuacions "efectives" amb "l'ús indiscriminat, violent i desproporcionat" de la força, i afegeixen que això es deu a "l'absència d'instruccions clares" per part dels comandaments.