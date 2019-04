Comín i Ponsatí seran els números 2 i 3 de Puigdemont a la llista de JxCat a les europees

L'exconseller de Salut, Toni Comín, i l'excap del departament d'Ensenyament, Clara Ponsatí, seran els números 2 i 3 de la llista de JxCat a les eleccions europees del 26 de maig que encapçala l'expresident Carles Puigdemont. El polític basc Gorka Knörr -nascut a Tarragona-, exeurodiputat per Eusko Alkartasuna, i la consultora política Erika Casajoana, militant del PDeCAT, seran els números 4 i 5 de la llista. Comín i Ponsatí estan a "l'exili" com el líder de JxCat. Cal recordar que Comín va ser membre del Govern de Puigdemont i Oriol Junqueras, per part d'ERC. En concórrer a les eleccions amb JxCat, s'enfrontarà a la llista que encapçala el president dels republicans i exvicepresident d'aquell executiu.