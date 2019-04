El creador de «seriesyonkis» carrega la responsabilitat en els usuaris

El principal acusat en el judici que se segueix a Múrcia per pirateria audiovisual, Alberto G.S., ha descarregat aquest dilluns la responsabilitat dels fets que s'investiguen en la comunitat d'usuaris que utilitzaven la seva web 'seriesyonkis'.

A la primera jornada del judici que se segueix contra ell i altres tres acusats a la Ciutat de la Justícia de Múrcia per delictes contra la propietat intel·lectual, Alberto GS, ha declarat davant la jutge que ell només s'ocupava dels aspectes tècnics i que no va penjar mai cap enllaç cap a pel·lícules protegides per la propietat intel·lectual. Ha dit també que quan va rebre algun comentari sobre l'origen d'inserir alguns enllaços procedia a esborrar-los.

Ha reconegut, a preguntes de la jutgessa, que ell va crear la infraestructura informàtica perquè es poguessin introduir enllaços que després permetien descarregar pel·lícules i sèries i veure-les en 'streaming'. Ha afegit. però, que ell no tenia control sobre el que es feia a la web. A més ha explicat que per aquells anys estava immers en la seva activitat investigadora a la universitat i que no podia dedicar molt de temps a les pàgines web, i alhora ha comentat que el seu contingut variava per minuts degut a l'actuació dels usuaris.

"Estava desitjant treure'm la web i tota la feina extra perquè a més tenia a una ministra que volia canviar la Llei de Propietat Intel·lectual, a la indústria en contra, havien entrat a casa meva i m'havien tractat com a un criminal", afirma Alberto G. S. Així mateix, ha reconegut que "va guanyar diners per publicitat i amb remissió de correus electrònics d'usuaris que ho permetien a altres empreses". El creador de la web va estar assegut al costat de Jordi T. i David M. i A.H., acusats de la posterior compra de la plataforma creada pel murcià.



La versió dels compradors de 'seriesyonkis'

Els tres gestors del web 'seriesyonkis' que estan sent jutjats han responsabilitzat del contingut de la pàgina als usuaris, igual que havia fet minuts abans el seu fundador. En la primera sessió del judici, els investigats per gestionar aquest portal de descàrregues de pel·lícules i sèries de televisió des que el van comprar a Alberto G.S. han coincidit a afirmar que eren els propis usuaris els que marcaven el contingut de les pàgines i els que posaven els enllaços que redirigien cap a les pel·lícules.

Sota una gran expectació mediàtica pel primer judici a Espanya contra la pirateria en el cinema, el segon acusat a declarar davant la jutgessa Isabel Carrillo ha estat Alexis H., que ha confirmat que va comprar la societat al costat dels altres dos investigats perquè tenien notícies que les pàgines web estaven en venda i els va semblar, com a negoci, que resultava interessant, ja que volien transformar-la en un web més enfocada a les xarxes socials aprofitant la xarxa que ja existia.

Aquest mateix ha confirmat que els ingressos els percebia via publicitat i, com farien minuts després els seus dos socis, Jordi T. i David M., ha afirmat que quan van entrar en negociacions per comprar la plataforma Alberto G.S. els va dir que pesava sobre ell una denúncia.

En paraules d'aquest acusat, arran d'aquesta informació van buscar assessorament legal i els advocats els van indicar que, amb la legislació de llavors, no hi havia problema perquè aquestes pàgines continuessin funcionant. Encara que, han explicat, que els van donar diverses recomanacions, a saber: que no interactuessin amb els usuaris, que retiressin els continguts que els demanessin les empreses i que no tinguessin continguts en servidors aliens.

Per la seva banda, Alexis H. ha assegurat que van esborrar immediatament els enllaços quan van rebre comunicació d'algunes productores alertant que la seva pàgina remetia a pel·lícules protegides pel dret a la propietat intel·lectual.

Els acusats han defensat que el web allotjava els enllaços que portaven als continguts, però que 'seriesyonkis "no era el vehicle imprescindible perquè els usuaris poguessin seguir consumint sèries i pel·lícules de manera il·legal. Així mateix, ells han afegit que només s'encarregaven que els servidors no deixessin de funcionar, però que no intervenien en cap altre procés.

Els acusats han contestat només al fiscal i les defenses, i no a les acusacions particulars que estan personades en nom de l'empresa Columbia i de l'Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA). El judici continuarà aquest dimarts amb la declaració dels testimonis.



Primer judici a Espanya contra la pirateria

Aquest judici ha aixecat gran expectació mediàtica ja que es tracta del primer a Espanya en què es jutja facilitar enllaços sobre els que es pot prémer per accedir a obres protegides, el que podrà crear jurisprudència.

El judici contra una de les majors pàgines de pirateria de cinema i de sèries de televisió que operava a internet des de pàgines creades a Espanya va causar perjudicis de fins 546 milions d'euros, segons l'Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals, i de 9,5, segons la Federació Antipirateria.

El jutjat penal número 4 de Múrcia celebra fins dijous les primeres sessions del judici en el qual els acusats s'enfronten a una petició del fiscal de 2 anys de presó. El fiscal assenyala en les seves conclusions provisionals que un dels acusats, "sabent l'il·lícit del seu procedir" i operant des de terminals informàtics de la Universitat de Múrcia, on va ser becari, i en el seu propi domicili, va operar amb webs de les que era administrador.

Aquest dilluns han declarat els encausats, dimarts passaran a fer-ho els testimonis, seguits dimecres i dijous dels pèrits, ja que el peritatge començarà amb la valoració del funcionament del web i continuarà amb la valoració dels perjudicis econòmics. A petició dels advocats de la defensa es va a permetre que, mentre estiguin declarant els perits, els acusats estiguin asseguts al costat dels seus advocats. Aquest fet havia estat negat pel fiscal, així com per les dues acusacions particulars.