Una crisi de pànic impedeix declarar la víctima de la violació de Sabadell

El jutge de Sabadell que investiga la violació múltiple a una jove de 18 anys ha suspès la declaració prevista per aquest dilluns de la víctima perquè pateix una crisi d'ansietat en sentir-se amenaçada després de trobar-se dissabte passat a un dels investigats a la localitat.

En declaracions als periodistes a les portes del jutjat de Sabadell, l'advocat de la víctima, Jorge Albertini, ha indicat que la jove pateix una crisi d'ansietat pel pànic que li va suposar trobar dissabte passat a un dels investigats que està en llibertat amb càrrecs, ja que va mantenir una "actitud sospitosa" que va fer que se sentís "amenaçada amb la seva presència".

Davant d'aquesta situació, el jutge ha acordat posposar fins a una data encara per determinar la compareixença de la víctima, que havia estat citada avui perquè declarés per tercera vegada davant el magistrat.

Per la violació múltiple de Sabadell, ocorreguda la matinada del 2 al 3 de febrer de 2019 a una antiga sucursal bancària actualment abandonada i ocupada de Sabadell, romanen dues persones a la presó: un dels tres suposats autors materials i una de les persones que es trobava a l'edifici.

El jutge va concloure, a partir del resultat d'un informe dels forenses, que la víctima va ser violada per tres persones, una de les quals és a la presó, un altre va fugir en quedar en llibertat per ordre judicial quan encara no es coneixia el contingut d'aquesta pericial, i una tercera la identitat de la qual encara es desconeix.

L'Audiència de Barcelona va ordenar el 2 d'abril passat l'ingrés a presó d'un dels joves que estava en el local abandonat on es va produir la violació, a l'acabar, en contra del criteri del jutge instructor, que va ajudar a crear una "intimidació ambiental "que va impedir que la víctima plantegés defensar-se o intentar escapar.

La nit de la violació, un dels agressors sexuals va seguir a la noia després de sortir d'un bar de Sabadell, la va abordar, la va agredir sexualment al mig del carrer i la va portar per la força, agafada pel braç, cap al local ocupat, on hi havia entre cinc o sis persones més.

Un cop al local, el jove la va violar de nou en una habitació, mentre la noia plorava "i ningú l'ajudava", segons l'Audiència de Barcelona.

"Surt aquest noi i entra un altre, que també l'agredeix sexualment, i surt i torna a entrar un tercer que també l'agredeix sexualment. I en cap ocasió ningú l'ajuda, ja que fins i tot alguns se sumen i participen en l'agressió material", apunta l'Audiència.