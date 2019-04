El Govern britànic afirma ara que un Brexit sense acord «no seria tan nefast»

La portaveu del Partit Conservador britànic al Parlament, Andrea Leadsom, va defensar els contactes oberts amb el principal partit de l'oposició, el Partit Laborista, per modificar l'Acord de Retirada i aconseguir el suport parlamentari laborista. En qualsevol cas, Leadsom va destacar que si finalment el Regne Unit surt de la UE la setmana que ve sense cap tipus d'acord «no seria tan nefast».

En aquest sentit, Leadsom va assegurar que s'han realitzat «preparatius» per pal·liar gran part de les conseqüències d'una sortida del Regne Unit sense acord amb Brussel·les i va destacar que és «absolutament inacceptable» una pròrroga de les negociacions més enllà de les eleccions europees de final de maig.

«No seria ni de bon tros tan nefast com molts defensen. El funcionariat ha fet un excel·lent treball per garantir que es minimitizin els problemes. No defenso una sortida sense acord, però no seria tan dolent com molts volen pensar», va argumentar.

La primera ministra, Theresa May, i el líder laborista, Jeremy Corbyn, negocien un nou acord i el Govern ha plantejat fins i tot un pacte duaner amb la UE per atreure el suport laborista. No obstant això, Corbyn defensa com a màxim irrenunciable una unió duanera amb la UE.

La portaveu de Negocis del Partit Laborista, Rebecca Long-Bailey, qui participa en els contactes, va assegurar que les converses es desenvolupen en un ambient «bastant positiu i esperançador», encara que va admetre que els avenços són escassos. «El més trist és que en aquest moment no hem aconseguit, en general, cap canvi de l'acord, però esperem que això canviï els propers dies; volem seguir negociant, igual que el Govern», va apuntar. «Ara estem esperant la resposta del Govern sobre si estan disposats a modificar les seves línies vermelles», va explicar.



Acord duaner

En resposta, la portaveu conservadora va assenyalar que l'acord duaner inclòs en el pacte de retirada que s'ha rebutjat ja tres vegades al Parlament és «una proposta excel·lent». En qualsevol cas, sembla poc probable que May pugui presentar a Brussel·les un pla coherent com el que requereix la UE per evitar la sortida del Regne Unit abans del proper divendres. A tot això se suma una iniciativa parlamentària que ordena al Govern evitar sigui com sigui una sortida sense acord, la tramitació parlamentària de la qual culminarà previsiblement avui.

En tot cas, Corbyn va afirmar que està esperant que la primera ministra britànica li ofereixi una «proposta convincent» per intentar acabar amb l'estancament parlamentari en què es troba el Brexit. No obstant això, May va assenyalar dissabte a la nit que farà «tot el possible perquè els diputats conservadors i el Partit Unionista Democràtic avalin aquest acord».

«No obstant, ha estat rebutjat tres vegades pel Parlament i no hi ha senyals que s'hagi d'aprovar en un futur proper. Així que he hagut d'adoptar un nou enfocament», va afegir el líder laborista.