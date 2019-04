Melero planteja a la fiscalia renunciar a testimonis policials i ciutadans perquè no tenen «cap rellevància»

Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, ha explicat que ha plantejat a la fiscalia que les dues parts renunciïn a testimonis per escurçar el judici, perquè les compareixences dels policies i de ciutadans que van votar l'1-O no tenen "cap rellevància". Melero ha recordat a Catalunya Ràdio que els seus testimonis no tenen importància en el procediment del Suprem, i que el propi Manuel Marchena ja va dir que els informes policials no tenien naturalesa de prova.

Sobre Marchena, ha considerat que està tenint un paper "exemplar" i que està actuant "correctament" des del punt de vista processal. "Ha pres alguna decisió controvertida, discutible, però en general jo crec que ho està fent molt bé", ha dit Melero, que preveu que el judici duri fins al juny i que hi hagi sentència a l'octubre o novembre.