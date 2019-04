Un mosso testimoni del judici denuncia amenaces i coaccions en el seu domicili

Un mosso que ha de declarar al Tribunal Suprem el 24 d'abril ha denunciat amenaces i coaccions en el seu domicili per part d'un grup de desconeguts que la nit de dissabte a diumenge van deixar un vàter amb insults homòfobs i molts llaços grocs a la porta de casa seva. "Ets una vergonya per a l'uniforme", es podia llegir. Ho ha explicat ell mateix a través de Twitter, on ha assegurat que el 24 declararà "sense por". "Sapigueu que l'intent de coacció previ a una declaració a un testimoni d'un judici és delicte", ha afegit. En un vídeo, Albert Donaire, que és membre de Mossos per la República, ha atribuït l'acció a un grup del Maresme.

"Si el vostre únic argument són els insults, la homofòbia i intentar intimidar la gent, això demostra que ho teniu tot perdut, que a nivells de civilització i societat estem a anys llum", ha argumentat Donaire, que ha remarcat que els independentistes tenen "els arguments i la raó". "Vosaltres què teniu? Les amenaces? Perquè sabeu que teniu un estat amb una justícia prevaricadora, una policia política que us protegeix i que no us farà res", ha afegit.

Donaire assegura que el 24 d'abril declararà al Suprem "sense por i per destapar les vergonyes de l'Estat i del feixisme", i compara Espanya i les accions d'aquest tipus de grups del "feixisme, el nazisme i el totalitarisme".

Tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com l'expresident Carles Puigdemont ja han mostrat el seu suport a aquest mosso a través de Twitter. "L'atac d'un comando d'ultres a un testimoni del judici és un acte d'intimidació que torna a deixar en evidència la qualitat de l'estat de dret espanyol", ha conclòs Puigdemont.