Pedro Sánchez adverteix contra «el viatge enlloc que representa l'independentisme»

El president del Govern i candidat a la reelecció a les eleccions generals del 28 d'abril, Pedro Sánchez, va advertir contra «el viatge enlloc de l'independentisme, que vol violentar la Constitució», així com que «la ultradreta està influint en el discurs de PP i Cs» per «recentralitzar» l'Estat. Sánchez va protagonitzar un míting al Palau de Congressos de Saragossa amb 1.700 assistents.

«Defensarem amb dents i ungles l'autogovern i l'Estat de les autonomies», va anunciar el candidat socialista, qui va deixar clar que «no és no» i que si continua governant «no hi haurà independència de Catalunya». Va afegir que «el problema de Catalunya es diu convivència i per resoldre una crisi de convivència hi ha dos camins, continuar confrontant o apel·lar al diàleg dins de l'Estatut i de la Constitució».

El president del Govern va assenyalar que «hi ha un risc real que la dreta i les seves tres sigles sumin una majoria parlamentària» i que repeteixin l'esquema de pacte d'Andalusia, fet pel qual va instar «tots els espanyols» a «conjuminar tots els esforços en l'únic partit que pot sumar més que aquestes tres dretes», després del que va assegurar que «existeix el risc real que puguem involucionar», però «si ens mobilitzem no frenaran aquesta ona d'il·lusió i esperança».

Així mateix, Sánchez va lamentar que Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Cs) «mai es fiquen amb la ultradreta» perquè «els necessiten per poder quadrar els comptes i governar» i, precisament per això, «és tan important que concentrem el vot», alertant de la «radicalització» del discurs de PP i Cs per influència de «la ultradreta».

Paral·lelament, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, va advertir que el 155 que proposa la dreta no es limita només a «prendre l'autogovern a Catalunya» i sotmetre-la a un «estat d'excepcionalitat», sinó que podria implicar altres autonomies en els seus plans de «recentralització» d'Espanya.

Per la seva banda, Rivera va prometre que farà forà del govern Pedro Sánchez i els seus «socis» i va presentar el lema de campanya «Som-hi Ciutadans». En un míting a la localitat madrilenya de Las Rozas, Rivera va ironitzar amb el fet que veu ganes d'independitzar-se de Puigdemont, Torra i Rufián. «Adeu», va expressar fent un gest amb la mà i després va afegir que canviaran aquest govern per un altre «que s'assembli més a Espanya».

Per la seva banda, la candidata de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, va assegurar que la llibertat arribarà a Catalunya quan Rivera sigui president d'Espanya, i va qualificar Sánchez de «perill públic».



«Anar casa per casa»

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, va assegurar que «nosaltres podem anar casa per casa, mirar la gent als ulls perquè diem la veritat, i diem el que farem amb el vot el dia després de les eleccions. Som transparents i diem que només farem president Pablo Casado; altres forces polítiques no poden dir el mateix».