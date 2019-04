Troben a Tarragona el cadàver d'una dona desapareguda a Castelló

Casa d'Ulldecona, Tarragona, on es va fer una de les detencions

Casa d'Ulldecona, Tarragona, on es va fer una de les detencions acn

La Guàrdia Civil va trobar morta a Ulldecona (Tarragona) la jove moldava de 26 anys resident a Vinaròs (Castelló) en parador desconegut des del febrer i per la desaparició de la qual van ser detingudes dissabte tres persones, entre elles la seva parella. L'arrest d'aquestes persones, de nacionalitat romanesa, va tenir lloc dissabte a les províncies de Tarragona i de Castelló, on es van portar a terme diversos escorcolls en domicilis i inspeccions a vehicles, mentre que la troballa del cadàver de la noia va tenir lloc a darrera hora de dissabte a la nit.



El cos, enterrat

Fonts de la Guàrdia Civil van explicar que el cadàver es va trobar en un descampat d'Ulldecona enterrat i amb signes de violència. En la investigació, sota secret de sumari i que es va iniciar després de la denúncia de la seva parella sentimental, participen agents de criminalística i del servei Cinològic de la Guàrdia Civil i Policia Judicial. A més, la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló va explicar que no es descarten més detencions en el transcurs de la investigació.

Per altra banda, una jove va ser trobada ahir al matí morta i nua de cintura cap avall a les escales d'un edifici ubicat en un polígon industrial amb discoteques als afores de la localitat alacantina de Torrevella.

Segons l'alcalde del municipi, José Manuel Dolón, el cos de la dona, de 39 anys i nacionalitat marroquina, va ser trobat a les escales d'un edifici al Polígon Industrial Casagrande, on es concentren alguns locals d'oci nocturn. La Policia va determinar que la mort havia estat per causes accidentals.

Sembla que va ser un veí el que va trobar el cos a les escales . El veí, immediatament, va trucar a la Policia Local de Torrevella, que va avisar la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació del cas. Aquesta ha quedat sota secret de sumari.