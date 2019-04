Aquestes són les vagues que et poden complicar les vacances de Setmana Santa

La campanya de Setmana Santa es veurà afectada per diverses vagues convocades a tot l'Estat, en especial pel que fa al sector dels transports, i que per tant afectaran al gruix de persones que pretenguin viatjar durant aquesta campanya de vacances. Així, hi ha convocatòries previstes a Adif, Adif Alta Velocitat, Ports i Salvament Marítim per al 17 d'abril i de Renfe per al 23 del mateix mes, mentre que en el cas dels aeroports els cridats a secundar la vaga són el treballadors del 'handling', amb una doble convocatòria per als dies 21 i 24 d'abril. D'altra banda, encara que fora de l'àmbit estricament de comunicacions, els treballadors d'Endesa també faran vaga, en aquest cas el dia 12 d'abril.

En el cas de la vaga a Adif, Adif Alta Velocitat, Ports i Salvament Marítim, els treballadors denuncien que el conveni col·lectiu ratificat que havia de seguir el preacord entre empresa i sindicats està actualment paralitzat pel Ministeri d'Hisenda. En aquest sentit, expliquen que durant la negociació "se suposava" que la direcció ho feia amb totes les autoritzacions ministerials, fet que ara es posa en dubte veient la reacció del govern espanyol.

Així, els representants dels treballadors també recorden que una situació similar s'havia donat el 2016, quan també es va convocar vaga a Renfe, Adif i Adif AV, així que expliquen que es podrien trobar amb el mateix cas ara. D'aquesta manera, acusen l'empresa "d'haver manipulat la negociació i la bona fe sindical" que asseguren que tenien, perquè expliquen que CCOO, sindicat convocant, va desactivar "una situació de conflictivitat" el desembre del 2018 després d'aconseguir un acord que ara mateix no s'està aplicant.

En aquest sentit, els treballadors recorreran a la vaga el dia 17 d'abril, encara que apunten que aquesta s'evitaria si el Ministeri confirmés que finalment el conveni col·lectiu s'ha desbloquejat i està en aplicació.



Renfe, en vaga a l'operació tornada

Renfe també estarà en vaga durant la campanya de Setmana Santa, concretament durant l'operació tornada del dia 23 d'abril. El principal sindicat de maquinistes, Semaf, ha convocat la protesta per denunciar "l'incompliment reiterat" de l'acord de desenvolupament professional i personal de conducció ja que, segons asseguren, hi ha canvis constants dels quadres de servei sense justificació i no es reparteix equitativament la càrrega de treball nocturn entre residències, entre altres reivindicacions laborals. En aquest sentit, i per evitar que el conflicte s'estengui, el sindicat ha apostat per la convocatòria de la protesta.

Renfe, per la seva banda, ha incrementat l'oferta de places per aquesta Setmana Santa, arribant fins als tres milions, de manera que hi ha un augment de 150.000 places a Ave, Llarga i Mitja distància. La companyia indica que els dies amb més reforç seran el divendres 12 i el dimecres 17.



Els treballadors del 'handling', dos dies de vaga

Al sector aeri la vaga s'estendrà durant dues jornades, els dies 21 i 24 d'abril, després que hagin fracassat les negociacions entre l'empresa i els sindicats. UGT i USO, els dos sindicats convocants, han explicat que la postura "intransigent" de la direcció ha fet impossible l'acord, que creuen que buscava garantir els drets i garanties dels treballadors subrogats.

Concretament, els representants dels treballadors demanen que es compleixi el IV conveni col·lectiu i es garanteixi que els treballadors subrogats tinguin les condicions garantides i la situació econòmica sense modificar ni disminuir encara que canviïn d'empresa. De fet, asseguren que aquestes condicions ja estaven acordades al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) del 20 de juliol del 2018 i acusen la patronal de "buscar una manera d'incomplir l'acord".

D'altra banda, també asseguren que l'actitud de l'empresa està "retardant i impedint" l'aplicació dels acords econòmics del SIMA del 4 d'octubre i apunten que això ha deixat congelats milers de salaris des del 2015.



Endesa també en vaga

Encara que no tindrà una afectació directa sobre el volum de persones que pretenguin viatjar per Setmana Santa, Endesa també ha convocat una vaga, en aquest cas per al divendres 12 d'abril, coincidint amb la Junta General d'Accionistes de l'empresa a Madrid. La protesta dels treballadors se centra en denunciar "una amenaça de precarització" i una suposada retallada de drets, així com el rebuig al sistema "meritocràtic, arbitrari i opac" que asseguren que la direcció imposa, o una bretxa salarial en favor dels veterans i en detriment dels joves de la companyia.

A més, CCOO, un dels sindicats convocants de la vaga, acusa la direcció de "mala fe negociadora" –recorden que Direcció General del Treball ja els ha avisat en altres ocasions pel mateix–, i creuen que els suposats avançaments en la negociació del conveni que es comuniquen per part de l'empresa són només per crear "un enganyós ambient de pau social".

En un comunicat, representants dels treballadors anuncien mobilitzacions pel mateix dia 12 a Barcelona, amb una concentració davant l'edifici d'Endesa a l'Avinguda Vilanova, a les 10 del matí, que donarà pas a una manifestació a les 12 del migdia fins a Plaça Sant Jaume, on llegiran un manifest.



Creixen les hores de feina perdudes per vagues

Per la seva banda, la CEOE assegura al seu informe sobre conflictivitat laboral que a nivell estatal han crescut fins a un 163,13% les hores de feina perdudes per vagues durant el primer trimestre del 2019 respecte a l'any anterior, amb 165 vagues convocades, 728.186 treballadors implicats i 13.369.478 hores perdudes.

De fet, destaquen especialment la situació a Catalunya, on cal tenir en compte les vagues generals en el marc del procés i les del sector del taxi. En aquest sentit, detallen que en l'àmbit estrictament laboral a Catalunya han estat sis les vagues aquest primer trimestre de l'any, amb 783 participants directes i 80.540 hores de feina perdudes, que representen el 10,64% de les hores no treballades al mes.