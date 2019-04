Comín troba d'una «gravetat màxima» que Bèlgica assenyali un fiscal de l'Audiència per l'espionatge

El número 2 de la llista de JxCat a les eleccions europees, Toni Comín, troba d'una "gravetat màxima" que la investigació de Bèlgica sobre les balises instal·lades al cotxe de l'expresident Carles Puigdemont inclogui com a possible sospitós un fiscal de l'Audiència Nacional (AN), tal com ha publicat en exclusiva l'ACN, aquest dimarts al matí. En declaracions a Catalunya Ràdio des de Bèlgica, l'exconseller ha demanat que aquests fets "impressionants" s'esclareixin "amb la màxima urgència". Per Comín, que persones vinculades a l'AN hagin pogut fer "actuacions irregulars" en territori belga fa que l'afectat no sigui només Puigdemont, sinó Bèlgica: "És molt greu, d'una gravetat extraordinària", ha conclòs.

Segons ha pogut saber l'ACN de fonts policials, la policia belga assenyala en els seus informes Carlos Bautista Samaniego, un dels principals experts estatals en euroordres. Els agents el situen a finals de gener del 2018 en un hotel de Brussel·les que consideren clau en l'operació d'espionatge arran d'una trucada d'una de les targetes SIM britàniques relacionada amb les balises. El fiscal espanyol era a Brussel·les, en aquell hotel i durant la mateixa setmana que la policia belga creu que va començar el seguiment, segons les mateixes fonts.

Al mateix establiment, i després d'una àmplia investigació de tots els hostes, també assenyalen com a persones d'interès un empresari espanyol, un home que consideren relacionat amb el Ministeri de Justícia i tres informàtics. Però la jutgessa belga que porta el cas ha decidit, per ara, no estirar més del fil i rebutja demanar explicacions a l'Estat.