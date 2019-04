La defensa de Laplana diu que no tenia competències per mobilitzar agents el 20-S

La defensa de la intendent Teresa Laplana demana la seva absolució remarcant que ella "no tenia competències ni facultats per ordenar la mobilització d'efectius policials" el 20-S tot i ser la responsable de l'operatiu al Departament d'Economia. Eren decisions, diu l'escrit, "que havien d'adoptar els seus superiors jeràrquics". La seva advocada argumenta que Laplana va traslladar totes les peticions que va fer la Guàrdia Civil durant el registre, "sense que tingués cap participació ni intervenció en l'avaluació de la situació que poguessin portar a terme els agents d'ordre públic per adoptar les mesures oportunes". També apunta que sempre ha complert amb la legalitat i ha obeït els mandats judicials i de fiscalia, i "no ha participat, no ha col·laborat ni ha compartit amb els responsables del Govern i del Parlament el procés de creació d'un estat català independent en forma de república".

En l'escrit de defensa que ha presentat a l'Audiència Nacional, l'advocada de Laplana subratlla que la intendent "sempre ha complert amb la legalitat constitucional vigent i ha obeït els mandats judicials i del Ministeri Fiscal", així com dels seus comandaments superiors. Afegeix que "mai ha impedit ni dificultat el compliment de les ordres judicials".

En aquest sentit, desgrana tota la seva activitat el 20 de setembre, un dia que ella no hauria d'haver treballat perquè el dia anterior un metge li va recomanar repòs per presentar un quadre d'inestabilitat i vertígens. En tot cas, quan va ser informada del registre de la Guàrdia Civil, es va desplaçar al departament i allà va fer d'interlocutora entre l'Institut Armat i els Mossos d'Esquadra fins que va ser rellevada cap a les 22 hores. "Entre les seves funcions hi havia la interlocució amb la Guàrdia Civil i el traspàs de les peticions que li formulessin als seus superiors immediats, els coordinadors de la Regió Policial de Barcelona i els comissaris en cap i sotscap d'aquesta regió", destaca l'escrit.

La defensa subratlla que durant tota la jornada no es va produir per part dels concentrats cap intent d'accedir al departament ni tampoc "cap acte de violència greu contra les persones, produint-se uns lamentables danys en els vehicles de la Guàrdia Civil i també en un vehicle dels Mossos d'Esquadra".

"No hi va haver el 20 de setembre per part de la intendent Laplana cap voluntat maliciosa d'obstruir la diligència d'entrada i registre o d'evitar impedir els danys als vehicles policials", afegeix.

Laplana, continua l'escrit, va traslladar als seus comandaments superiors "totes i cadascuna de les sol·licituds de la Guàrdia Civil", i concreta que va fer un total de 144 trucades de telèfon o intents de trucada, rebent 98.

A més de la intendent, l'Audiència Nacional jutjarà el major dels Mossos Josep Lluís Trapero; l'exsecretari general d'Interior, Cèsar Puig, i l'exdirector general de la policia, Pere Soler. Laplana, però, és l'única processada pel delicte de sedició. La fiscalia demana quatre anys de presó per a ella.