Dos guàrdies civils asseguren que van estar cinc mesos de baixa per un dit trencat l'1-O

Dos guàrdies civils han assegurat que van estar cinc mesos de baixa per lesions en el dit d'una mà durant les seves actuacions de l'1-O, un a Vilabella (Alt Camp) i l'altre a Mont-roig del Camp (Baix Camp). El judici de l'1-O s'ha reprès aquest dimarts amb més declaracions a testimonis de membres de la Benemèrita que van participar en els dispositius de la jornada de l'1-O en diferents municipals catalans. Un caporal que va participar a l'actuació al pavelló de Sant Carles de la Ràpita ha relatat que un grup de concentrats van llançar "pedres" a vehicles de la Guàrdia Civil quan la comitiva ja marxava de la zona, i que va patir una "petita ferida" pel llançament d'una moneda que li va donar "a prop de l'ull dret".

Un agent (TIP J03473D) ha explicat que un concentrat li va fracturar un dit en una actuació a Vilabella (Alt Camp), motiu pel qual va estar "cinc mesos de baixa". El guàrdia civil ha dit que es van trobar fora del col·legi entre 150 i 200 persones, que "ocupaven totalment l'ample del carrer que donava accés al centre", amb els braços "fortament entrellaçats". L'agent ha explicat que un concentrat li va agafar un dit i que va sentir una "contorsió". "Vaig sentir una forta molèstia que va derivar en dolor segons passava la jornada", ha assegurat.

L'agent ha explicat que cap a les vuit del vespre va anar a una clínia de Tarragona, on li van diagnosticar una fractura al dit de la mà, motiu pel qual va estar "cinc mesos de baixa". Segons ell, el concentrat tenia intenció de fer-li mal, tot i que el president del tribunal, Manuel Marchena, ha demanat al fiscal que no fes preguntes sobre la intenció que tenia el manifestant.

El guàrdia civil ha relatat una "resistència pertinaç" dels concentrats a Vilabella, amb "puntades de peu, escopinades, empentes", tot i que ha explicat que posteriorment no hi va haver "cap incident" a la sortida de la comitiva. A més, ha defensat que la Guàrdia Civil va actuar "amb proporcionalitat" i fent ús de la "mínima força imprescindible."

Un altre agent de la Guàrdia Civil (TIP I57753N) també ha explicat una lesió a un dit de la mà dreta per una puntada de peu d'un votant mentre aguantava la tanca de l'Institut Ballester perquè els seus companys l'obrissin. "Vaig haver de ser intervingut quirúrgicament", ha dit, i ha relatat que va "perdre la mobilitat del dit" la qual cosa el va fer estar 152 dies de baixa, és a dir, uns 5 mesos.

El membre de l'institut armat ha explicat que els concentrats a Mont-roig del Camp van intentar impedir amb "puntades de peu" que els agents de la Guàrdia Civil obrissin la tanca per accedir al punt de votació. L'agent ha explicat que van respondre amb cops de porra "a la part baixa del cos" dels votants i tot i això "seguien donant cops de peu". També ha admès que van utilitzar un "esprai de defensa personal de la Guàrdia Civil" contra els votants, que va fer possible dispersar els concentrats i obrir la porta amb una cisalla.

L'actitud dels votants concentrats a la primera fila, just darrera de la tanca, contrasta amb la resta que "estaven amb les mans aixecades" i deien "'som gent de pau' i 'votarem'". Més enrere, també recorda "gent de més edat" de més de cinquanta anys que "estaven cantant". Tanmateix, l'agent ha dit que els van increpar "des que vam arribar fins que vam marxar".



"Llançament de pedres" a Sant Carles de la Ràpita



Un caporal de la Guàrdia Civil (TIP B98467N) que va actuar l'1-O al pavelló de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) ha explicat que va veure "llançament de pedres" a vehicles de la Guàrdia Civil quan ja marxaven del lloc amb les urnes requisades. Ha explicat que al pavelló hi havia entre 300 i 400 persona fora del local i el mateix número a dins, i que els van "insultar" quan va n arribar impedint-los l'entrada al local.

El guàrdia civil, que ha explicat que la seva tasca era la de custodiar els vehicles policials, ha relatat que la "massa" va anar cap als vehicles quan la comitiva judicial ja sortia "amb les urnes", i que en aquell moment va rebre l'impacte "d'una moneda a l'ull". "Em va fer una petita ferida i se'm va unflar", ha dit, motiu pel qual va ser assistit mèdicament. També ha assegurat que en aquell moment va veure com els concentrats "tiraven ampolles de plàstic".

En el moment de la sortida amb una vintena de vehicles, el caporal ha explicat que la comitiva de vehicles es va "tallar en dues parts" i que, els que anaven a la cua, van rebre "llançament de força pedres". "Estàvem parats i veia com els plovien pedres als companys", ha assegurat, per part d'entre 30 i 40 persones que "van venir corrent". El guàrdia civil ha assegurat que van aconseguir les pedres d'una rotonda i que algunes d'elles "no cabien en una mà". Segons el seu relat, van trencar "dos vidres d'un tot terreny de la part del darrere" de la comitiva.

A preguntes de l'advocat defensor Andreu van den Eynde, ha dit que no ha vist cap gravació sobre el llançament de pedres, tot i que ha remarcat que ho va veure "en directe". El guàrdia civil ha dit en respostes a Marina Roig que va veure com els agents feien ús de les porres a Sant Carles de la Ràpita, d'on es van endur urnes. En canvi, ha afegit que no va "veure" si també va ser així a Roquetes i Móra d'Ebre, on també va actuar.