Jordi Roca emula «el padrí» en l'anunci de la mona d'aquest any de Rocambolesc

Jordi Roca, pastisser d'El Celler de Can Roca i impulsor de la cadena de gelateries Rocambolesc, ha volgut emular El Padrí que va interpretar Marlon Brando i va donar nom a la saga de pel·lícules sobre la màfia de Francis Ford Coppola. En l'anunci de la mona d'aquest any de Rocambolesc, Jordi Roca, caracteritzat com el capo mafiós, parla amb el seu nebot Martí Roca, de qui és precisament el padrí, que li demana que no li regali una mona excessivament «friki». Però Jordi Roca l'adverteix que pertànyer a la família té unes servituds que ha d'acceptar, entre les quals que sigui el padrí qui decideixi com serà la mona.





Després d'aquest primer anunci que va difondre a través de les xarxes socials, Rocambolesc en va fer un altre en el qual revelava la sorpresa: la mona d'aquest any són unsque s'inspiren en la sèrie de televisió «Juego de Tronos».