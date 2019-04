JxCat fitxa Comín per a les europees i fa més gran la bretxa amb Esquerra

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha fitxat l'exconseller Antoni Comín com a número dos de la candidatura de JxCat a les eleccions europees del 26 de maig, una incorporació que aprofundeix la bretxa amb ERC, que segueix rebutjant una llista unitària de l'independentisme.

Comín és un ex del PSC que va anar acostant-se a l'òrbita d'ERC de la mà d'Oriol Junqueras, va ser conseller de Salut en el Govern de l'1-O i va marxar a Bèlgica durant els dies posteriors a la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre del 2017, com Puigdemont, amb qui ha anat travant llaços de confiança en els últims temps a la mateixa velocitat amb la qual s'ha refredat la seva relació amb Esquerra.

Comín va assegurar ahir que la seva decisió de presentar-se a les eleccions europees amb JxCat no «trenca» la relació que ha tingut fins ara amb el partit d'Oriol Junqueras.



Llista unitària

L'expresident Puigdemont, que encapçalarà al seu torn la candidatura de JxCat a l'Eurocambra, va signar un article amb els exconsellers Comín i Clara Ponsatí a favor de la llista unitària.

Davant la negativa d'ERC a sumar-se a la idea, des de JxCat van anunciar ahir que Comín, implicat en el projecte de l'anomenat Consell per la República, serà finalment el número dos de Puigdemont en la seva llista per a les europees, en la qual també hi figurarà Ponsatí, que també va marxar a l'estranger, com a número tres.

En el quart lloc hi haurà Erika Casajoana, consultora en comunicació pública establerta a Brussel·les i ex d'Unió, mentre que el cinquè lloc l'ocuparà Gorka Knörr, polític basc nascut a Tarragona que va ser eurodiputat el 1999 per Eusko Alkartasuna en coalició amb ERC.



Electorat d'ERC

Amb aquests fitxatges, JxCat aspira a absorbir suports entre l'electorat d'ERC, entre els sectors independentistes més reivindicatius -Ponsatí forma part d'aquest perfil- i fins i tot entre els votants nacionalistes bascos, després que el PNB hagi refusat concórrer a les europees amb Puigdemont.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, va indicar que «respecta» la decisió personal de Comín i li «agraeix» el treball fet fins ara, a més de desitjar-li «sort» per a la nova etapa.

Vilalta va puntualitzar, no obstant això, que encara que ERC no li exigirà que torni l'acta com a diputat del Parlament perquè no desitja perjudicar la seva situació personal «com a represaliat i exiliat», sí que li demana que «sigui coherent» i li adverteix que una decisió com l'adoptada «té conseqüències».

Comín mai no ha estat militant d'ERC i ha mantingut la seva condició d'independent, però el fet que hagi canviat de candidatura a meitat de legislatura i que ara es presenti com a número dos en la de JxCat per a les europees podria ser interpretat com un cas de «transfuguisme», van admetre fonts d'ERC.



«Una sort per al país»

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va celebrar ahir la incorporació de l'exconseller de Salut Toni Comín a la candidatura de JxCat a les eleccions europees, que encapçalarà l'expresident Carles Puigdemont, i va convidar el líder d'ERC i exvicepresident Oriol Junqueras a incorporar-s'hi.

«Seria un goig que la llista que el país vol la poguéssim acabar confegint entre tots», va dir en una entrevista de Ràdio 4. Per a Torra, que Comín, vinculat a ERC, vagi de número dos de Puigdemont «és una sort per al país», per la qual cosa va emplaçar Junqueras a sumar-se a la candidatura pe fer una llista «unitària, transversal i plural».

Torra també va respondre l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que ha obert la porta a formar un nou partit. Davant de la idea de la senadora actual i de les seves crítiques al funcionament del Govern, el president va apel·lar a la unitat i va demanar «generositat» i «coherència» a Pascal, així com que sigui «conseqüent».

Tot i que va admetre que «gairebé cada dia» parla amb Puigdemont «per lleialtat política», Torra va assegurar que «Catalunya es dirigeix des del Palau de la Generalitat».

Resposta de Nogueras

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, va respondre l'excoordinadora de la formació, Marta Pascal: «Tot el que hem fet al partit ha estat ratificat per l'àmplia majoria dels associats».

Durant la roda de premsa d'ahir al matí a la seu de JxCat, la número 3 de la candidatura de Jordi Sànchez a les eleccions espanyoles va replicar la senadora, que aquest cap de setmana va dir que Catalunya «no es pot governar des de Waterloo», en referència a Carles Puigdemont, i va deixar la porta oberta a formar un nou partit perquè molta gent se sent «òrfena». Nogueras, però, va limitar-se a respectar la «llibertat individual» i les opinions de l'excoordinadora del PDeCAT.

Nogueras va remarcar que la «prioritat» no són els partits, sinó les persones, els «presos polítics i exiliats» i la denúncia de la «repressió». «No ens desviarem d'on es troba el gruix del nostre espai polític», va afegir.

Així mateix, Nogueras va sentenciar que al PDeCAT no són «sectaris», ja que s'hi respecten totes les «posicions individuals». Finalment, la vicepresidenta del partit va opinar que l'espai majoritari que representa JxCat ja pretén sumar tothom qui tingui ganes d'aportar la seva part en el projecte per assolir la independència.