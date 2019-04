El PSOE guanyaria el 28-A amb 123-138 escons i podria governar amb Cs o Podem

L'últim baròmetre del CIS sobre les eleccions del 28-A atorga una clara victòria al PSOE, que podria governar si obté el suport de Ciutadans o Podem a la part alta de la forquilla. En aquesta franja sumaria amb Cs 198 escons i amb Podem i Compromís 181. A la part baixa hauria de recórrer a l'opció de Podem i el PNB, o encara a Podem i les forces independentistes, tot i que en tindria prou amb ERC. Per contra, les dretes no aconseguirien sumar i l'opció del PP, Cs i Vox sumen 166 escons a la part alta de la forquilla. Sánchez obtindrà entre 123 i 138 escons (actualment 85), el doble que el PP, que es desinfla fins els 66-76 (137). En tercera posició se situa Ciutadans amb 42-51 (32) i la suma de Podem i les seves confluències que obtindrien entre 34 i 43 (71). Vox irrompria al Congrés amb entre 28 i 37 escons (0). El PNB també augmentaria un escó i passaria dels 5 actuals a 6, i EH Bildu multiplicaria la seva representació i passaria de 2 a 5-6. A Catalunya ERC obtindria la victòria amb 17-18 escons, per davant del PSC 12-14, En Comú Podem 5-7, JxCat 4-5, Cs 4, Vox 3 PP 1 i Pacma 0-1. L'enquesta, però, apunta que hi ha un 38% d'indecisos a l'Estat.

A Catalunya, per demarcacions, ERC seria el partit més votat a totes les demarcacions amb entre 17-18 escons i doblaria resultats (9 actualment). Obtindria 9-10 escons a Barcelona, 3 a Girona, 2 a Lleida i 3 a Tarragona. El PSC també doblaria resultat i arribaria a 12-14 escons (7 actualment). Són 8-9 a Barcelona, 2 a Girona, 1 a Lleida i 1-2 a Tarragona. En tercera posició hi hauria En Comú Podem, que perdia gairebé la meitat de la seva representació i assoliria entre 5 i 7 escons (12 actualment). Són 5-6 a Barcelona i 0-1 a Tarragona.

Junts per Catalunya es quedaria amb 4 o 5 escons (el PDeCAT 8 actualment). Són 2-3 a Barcelona, 1 a Girona i 1 a Lleida. Ciutadans obtindria 4 escons (5 actualment). Són 3 a Barcelona i un a Tarragona. El PP perdia gairebé tota la seva representació i es quedaria amb l'únic escó de la seva cap de llista, Cayetana Álvarez de Toledo, per Barcelona (actualment en tenia 6). Vox obtindria per primera vegada representació amb 3 escons per Barcelona, i el PAcma està al llindar d'entrar al Congrés amb entre 0 i 1 escons.

Aquest baròmetre de març inclou excepcionalment 'cuina', és a dir que no es limita a oferir un percentatge de vots per a cada formació, sinó que introdueix variables que ajusten el nombre d'escons que podria obtenir cada formació. Està realitzat a partir de 18.460 entrevistes personals a domicili, sis vegades més que les 3.000 que serveixen habitualment per fer els baròmetres.



Pedro Sánchez, el més ben valorat



Segons aquest CIS, Sánchez és el líder més ben valorat, malgrat que suspèn com la resta de candidats. El secretari general del PSOE obté un 4,1, per sobre d'Albert Rivera, amb un 3,7, i d'Alberto Garzón, amb el 3,6. Pablo Casado es queda amb un 3,3, Pablo Iglesias un 3,1 i Santiago Abascal un 2,6.



La independència de Catalunya, setè problema



Malgrat ser un dels temes de la campanya, el CIS constata que la independència de Catalunya és el setè problema que citen els ciutadans, amb un 11%. El primer problema de nou és l'atur (61,8% de les respostes), la corrupció i el frau (33,3%), i els partits polítics (29.1%). Darrere seu la sanitat (16,6%), l'educació (12%) i els problemes de la qualitat de l'ocupació (11,1%).