El Suprem rebutja la querella per injúries de Torra contra Casado

La Sala Penal del Tribunal Suprem va decidir ahir no admetre a tràmit la querella per injúries presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra el president del PP, Pablo Casado, per dir-li «desequilibrat» en un acte electoral a Barcelona el desembre del 2018.

Segons els magistrats, no s'«aprecien indicis de delicte». Quatre dels cinc magistrats que signen la interlocutòria són membres del tribunal que jutja l'1-O: Manuel Marchena, Andrés Palomo, Juan Ramón Berdugo i Antonio del Moral (el cinquè jutge és Francisco Monterde).

En el text, els magistrats consideren que Casado va cometre un «excés verbal amb fins polítics» en un discurs de campanya, però que això no encaixa en els supòsits d'un delicte d'injúries. I sosté que en aquest àmbit de míting ha de «prevaler la llibertat d'expressió i informació».

L'alt tribunal analitza la col·lisió en aquest cas entre el dret a l'honor i la llibertat d'expressió, tenint en compte que les manifestacions de Casado van tenir lloc en el marc de la presentació dels candidats del PP en les properes eleccions municipals, és a dir, en un acte d'inqüestionable naturalesa política, i sense poder obviar-se a més «el clima de crispació política existent darrerament a Catalunya».

En aquest context, argumenta la sala, les paraules del president del PP «pretenen ressaltar les deficiències de l'oponent polític».